Андрея Кураева не пустили в Грузию

Андрей Кураева (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Священнослужителя Андрея Кураева (признан иностранным агентом) не пустили в Грузию, сообщил телеканал Formula на своей странице в X.

По информации грузинских журналистов, Кураева пригласил Педагогический университет им Сулхан-Саба Орбелиани в Тбилиси, однако на границе священнослужителю вручили документ о запрете въезда в страну сроком на три года.

Причины ограничения неясны, поскольку ни грузинские власти, ни университет не сделали официальных заявлений по этому поводу, отметил телеканал.

В апреле 2023 года патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности» последнего. В октябре того же года Кураев уехал из России, в декабре Минюст внес его в перечень иноагентов. В ведомстве свое решение объяснили тем, что протодиакон выступал против военной операции на Украине.

Кураев тогда заявил РБК, что его конфликт с патриархом Кириллом — это «не спор о частностях». «Это вопрос этический, богословский. Вопрос о том, может ли патриарх своей рукой отодвинуть в сторону нагорную проповедь Христа», — пояснил он.

В апреле 2024 года Константинопольская православная церковь восстановила Кураева в сане. В июле его приняли в экзархат (структурная единица Церкви, включающая в себя епархии. — РБК) Вселенского Константинопольского патриархата в Литве.