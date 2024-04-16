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Кураев сообщил о восстановлении его в сане Константинопольской церковью

Андрей Кураев сообщил о восстановлении его в сане Константинопольской церковью
Кураев был лишен сана годом ранее, полгода назад он покинул Россию. Его восстановили в том же сане решением Константинопольской церкви и ввели в число ее клириков. Протодиакон известен несогласием с позицией РПЦ
Андрей Кураев
Андрей Кураев (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

Протодиакон Андрей Кураев (признан Минюстом иноагентом), лишенный сана патриархом Кириллом год назад, опубликовал в телеграм-канале томос (церковный указ) Константинопольской православной церкви о восстановлении в сане.

«Мы приняли ваше обращение и, тщательно рассмотрев дело и вопросы, касающиеся вас, определили, что канонические наказания, наложенные на вас вашей духовной властью, никоим образом не вытекают из церковных критериев. <...> восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее», — сказано в томосе.

Также Кураева включили в число клириков Константинопольской церкви.

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Патриарх Кирилл лишил Кураева сана 28 апреля прошлого года. При этом Епархиальный суд Москвы принял соответствующее решение за два года до этого, но, как отметил глава РПЦ, на решение наложили мораторий, протодиакону давали «время переосмыслить свою позицию и возвратиться на путь Церкви». Однако Кураев не проявил «признаков покаяния» и продолжил «свою деструктивную деятельность».

Протодиакон, известный тем, что его позиция не всегда совпадала с позицией РПЦ, отмечал тогда, что у него с патриархом Кириллом не личностный, а «богословский» конфликт, поскольку «вопрос о том, может ли патриарх своей рукой отодвинуть в сторону нагорную проповедь Христа».

Кураев покинул Россию в октябре прошлого года, в ноябре он сообщил, что находится в Чехии. В следующем месяце Минюст внес Кураева в перечень иноагентов. В обосновании этого говорилось, что протодиакон выступал против военной операции на Украине, распространял «фейки» о действиях российских госорганов, создавал и распространял материалы иноагентов и т. д.

Священнослужитель, комментируя РБК решение Минюста, назвал его странным, так как у него в блоге не было «ни перепостов иноагентов, ни каких-то высказываний на сугубо политические темы и тем более про военные действия».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Андрей Кураев РПЦ
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