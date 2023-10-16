Лишенный сана протодиакон Кураев сообщил о решении уехать из России

Кураев отметил, что «прошли полтора года раздумий и колебаний» и он решил «не уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет». Свое решение он назвал «трудовой миграцией»

Андрей Кураев (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Протодиакон Андрей Кураев, лишенный сана, сообщил, что решил уехать из России.

«И все-таки — отъезд. Прошли полтора года раздумий и колебаний», — написал Кураев в телеграм-канале.

Он отметил, что не хочет «уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет», и если «Промыслитель дает возможность, желаемую многими и недоступную для многих», то решил использовать ее.

При этом Кураев указал, что не все причины для отъезда из страны являются политическими. «Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни», — считает он.

По его словам, на имя одного из его одноклассников в Праге куплен скутер для него. «Так что по крайней мере проблемы «машины с российскими номерами» не будет», — заметил Кураев.

Свое решение он назвал «трудовой миграцией» и выразил надежду, что она будет «сезонной». «Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим все сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции», — полагает он.

Однако, заключил Кураев, пока он думает не о том, как «обжиться» за границей, а о том, как «ампутироваться здесь».

В апреле 2020 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в священнослужении Кураева «в связи с публичным оскорблением памяти скончавшегося от коронавирусной инфекции настоятеля Богоявленского кафедральною собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина». В своем блоге в «Живом журнале» протодиакон называл его «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере ВИП-сервиса». В декабре того же года Епархиальный суд усмотрел в словах Кураева признаки «хулы на церковь» и признал его подлежащим извержению из священного сана.

В апреле этого года Кураева окончательно лишили сана — патриарх издал соответствующий указ. В нем говорилось, что священнослужитель «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния и в том числе не прекратил свою деструктивную деятельность», в связи с этим прекращается действие моратория, и в соответствии с решением Епархиального суда Кураев извергается из священного сана.

Кураев тогда сказал РБК, что его конфликт с патриархом Кириллом — «не личностный конфликт и не спор о частностях», а «вопрос этический, богословский». «Вопрос о том, может ли патриарх своей рукой отодвинуть в сторону нагорную проповедь Христа», — пояснял он. Говоря о лишении сана, протодиакон указывал, что «дело не в том, как пользоваться диаконской ленточкой, а удастся ли сохранить возможность мысли, возможность делиться аргументами».

В августе прошлого года Никулинский районный суд Москвы оштрафовал Кураева по статье о дискредитации армии. Поводом стала жалоба на его пост в «Живом журнале» от 18 апреля, в котором протодиакон рассуждал о военных действиях на Украине. Тогда он говорил, что не хочет уезжать из страны, несмотря на советы адвокатов «эвакуироваться», и что попытается «встать на путь исправления». «Что я думаю о том, о чем думать и говорить нельзя, — я уже сказал. И заплатил судом за свои слова», — отмечал тогда Кураев.