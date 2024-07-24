Кураева приняли в экзархат Константинопольского патриархата в Литве
Протодиакона Андрея Кураева (признан Минюстом иноагентом), которого ранее лишил сана патриарх Кирилл, приняли в экзархат Вселенского Константинопольского Патриархата в Литве. Об этом сообщается на сайте экзархата.
«23 июля 2024 года, протодиакон Андрей Кураев был принят в клир Экзархата Вселенского Патриархата в Литве, согласно поданному прошению», — говорится в сообщении.
В организации отметили, что Кураев продолжит церковное служение на миссионерском поприще и не будет привязан к какому-либо приходу.
Патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана в апреле 2023 года. Священник заявил, что у них с патриархом не личностный, а «богословский» конфликт. Осенью 2023 года Кураев уехал из России, позднее Минюст внес его в перечень иноагентов. В ведомстве свое решение объяснили тем, что протодиакон выступал против военной операции на Украине.
В апреле 2024 года Константинопольская православная церковь восстановила Кураева в сане. «Канонические наказания, наложенные на вас вашей духовной властью, никоим образом не вытекают из церковных критериев», — говорилось в церковном указе.
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