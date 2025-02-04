Суд принял иск художницы «Ежика в тумане» к Банку России

Франческа Ярбусова (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Мещанский суд Москвы рассмотрит иск художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России, следует из судебной картотеки. Жалоба связана с выпуском трех видов монет из серии «Российская (советская) мультипликация».

Заявление принято к производству 3 февраля, беседа по нему назначена на 17 февраля.

Центробанк выпустил три памятные монеты с изображением Ежика в сентябре 2024 года. Помимо них в серию «Российская (советская) мультипликация» вошли еще 40 монет с изображениями из таких мультфильмов, как «Смешарики», «Иван Царевич и Серый волк», «Маша и Медведь», «Умка», «Ну, погоди!» и «Винни-Пух».

Мультфильм режиссера и супруга Ярбусовой Юрия Норштейна по сценарию Сергея Козлова «Ежик в тумане» был выпущен в 1975 году студией «Союзмультфильм». Эта работа получила более 35 всесоюзных и международных премий.

Режисссер мультфильма Юрий Норштейн назвал действия ЦБ «воровством». Он пояснил, что два года назад Госдума и Совет Федерации «отобрали у всех художников киностудии «Союзмультфильм» за всю историю с 1936 года все права на ими сделанные работы».

В ответ на это Банк России заявил, что заключил договор с ООО «Союзмультфильм», который гарантировал законность прав Центробанка на интеллектуальную собственность и то, что заключение соглашения не нарушает права третьих лиц.

«Союзмультфильм», в свою очередь, заявил, что обладает исключительной лицензией на мультфильм и может использовать его персонажей без ограничений с правом сублицензирования (передачи прав третьим лицам. — РБК).

28 января 2025 года Ярбусова подала иск в суд на Центробанк.