Суд принял иск художницы «Ежика в тумане» к Банку России
Мещанский суд Москвы рассмотрит иск художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России, следует из судебной картотеки. Жалоба связана с выпуском трех видов монет из серии «Российская (советская) мультипликация».
Заявление принято к производству 3 февраля, беседа по нему назначена на 17 февраля.
Центробанк выпустил три памятные монеты с изображением Ежика в сентябре 2024 года. Помимо них в серию «Российская (советская) мультипликация» вошли еще 40 монет с изображениями из таких мультфильмов, как «Смешарики», «Иван Царевич и Серый волк», «Маша и Медведь», «Умка», «Ну, погоди!» и «Винни-Пух».
Мультфильм режиссера и супруга Ярбусовой Юрия Норштейна по сценарию Сергея Козлова «Ежик в тумане» был выпущен в 1975 году студией «Союзмультфильм». Эта работа получила более 35 всесоюзных и международных премий.
Режисссер мультфильма Юрий Норштейн назвал действия ЦБ «воровством». Он пояснил, что два года назад Госдума и Совет Федерации «отобрали у всех художников киностудии «Союзмультфильм» за всю историю с 1936 года все права на ими сделанные работы».
В ответ на это Банк России заявил, что заключил договор с ООО «Союзмультфильм», который гарантировал законность прав Центробанка на интеллектуальную собственность и то, что заключение соглашения не нарушает права третьих лиц.
«Союзмультфильм», в свою очередь, заявил, что обладает исключительной лицензией на мультфильм и может использовать его персонажей без ограничений с правом сублицензирования (передачи прав третьим лицам. — РБК).
28 января 2025 года Ярбусова подала иск в суд на Центробанк.
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