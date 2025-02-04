 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд принял иск художницы «Ежика в тумане» к Банку России

Франческа Ярбусова
Франческа Ярбусова (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Мещанский суд Москвы рассмотрит иск художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России, следует из судебной картотеки. Жалоба связана с выпуском трех видов монет из серии «Российская (советская) мультипликация».

Заявление принято к производству 3 февраля, беседа по нему назначена на 17 февраля.

Художник мультфильма «Ежик в тумане» подала иск к Центробанку
Финансы
Франческа Ярбусова

Центробанк выпустил три памятные монеты с изображением Ежика в сентябре 2024 года. Помимо них в серию «Российская (советская) мультипликация» вошли еще 40 монет с изображениями из таких мультфильмов, как «Смешарики», «Иван Царевич и Серый волк», «Маша и Медведь», «Умка», «Ну, погоди!» и «Винни-Пух».

Мультфильм режиссера и супруга Ярбусовой Юрия Норштейна по сценарию Сергея Козлова «Ежик в тумане» был выпущен в 1975 году студией «Союзмультфильм». Эта работа получила более 35 всесоюзных и международных премий.

Режисссер мультфильма Юрий Норштейн назвал действия ЦБ «воровством». Он пояснил, что два года назад Госдума и Совет Федерации «отобрали у всех художников киностудии «Союзмультфильм» за всю историю с 1936 года все права на ими сделанные работы».

В ответ на это Банк России заявил, что заключил договор с ООО «Союзмультфильм», который гарантировал законность прав Центробанка на интеллектуальную собственность и то, что заключение соглашения не нарушает права третьих лиц.

«Союзмультфильм», в свою очередь, заявил, что обладает исключительной лицензией на мультфильм и может использовать его персонажей без ограничений с правом сублицензирования (передачи прав третьим лицам. — РБК).

28 января 2025 года Ярбусова подала иск в суд на Центробанк.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Мещанский районный суд Москвы мультфильм иски Центробанк
Материалы по теме
Художник мультфильма «Ежик в тумане» подала иск к Центробанку
Финансы
ЦБ ответил на претензии режиссера «Ежика в тумане» из-за памятных монет
Финансы
Банк России выпустил памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане»
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 03 фев, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 03 фев, 18:59
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 12:58
Кремль пообещал защищать дипсобственность в Польше от посягательствПолитика, 12:56
Госзаказ: 5 действий, которые грозят исполнителю уголовным преследованиемPro, 12:55
IIHF продлила отстранение сборной России по хоккеюСпорт, 12:43
В ФШР назвали «полной ерундой» призыв Карлсена к отставке ДворковичаСпорт, 12:41
Песков назвал героем погибшего на спецоперации вице-губернатора ПриморьяПолитика, 12:39
Суд принял иск художницы «Ежика в тумане» к Банку РоссииОбщество, 12:38
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон, Чарли XCX и Doechii: новые лица «Грэмми»Life, 12:34
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 12:33
«Я в ярости»: что гнев говорит о вас и надо ли его сдерживатьPro, 12:27
El País узнала о запрете миссиям ООН на Украине получать деньги из СШАПолитика, 12:25
Кремль назвал очевидным продолжение США военной помощи УкраинеПолитика, 12:21
Песков пообещал потратить дополнительные усилия для допуска России на ОИСпорт, 12:21
Deep Research от OpenAI: что умеет и как пользоватьсяИндустрия 4.0, 12:20