Художник мультфильма «Ежик в тумане» подала иск к Центробанку

Франческа Ярбусова считает, что Центробанк нарушил ее авторские права при выпуске монет «Ежик в тумане» и не запрашивал на это разрешения. Регулятор заявил о наличии соответствующего договора с «Союзмультфильмом»

Франческа Ярбусова (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала иск в Мещанский районный суд Москвы о нарушении авторских прав Центробанком, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Ярбусова считает, что в 2024 году Центробанк выпустил в обращение три вида монет «Ежик в тумане» из серии «Российская (советская) мультипликация» без разрешения и указания ее авторства. «В настоящее время вопрос о принятии иска к производству Мещанского районного суда города Москвы не решен», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в Центробанк.

Мультфильм режиссера и супруга Ярбусовой Юрия Норштейна по сценарию Сергея Козлова «Ежик в тумане» был выпущен в 1975 году студией «Союзмультфильм». Эта работа получила более 35 всесоюзных и международных премий.

Осенью 2024 года Центробанк выпустил памятные монеты номиналом 3 руб. и 25 руб. с изображением главного героя мультфильма Ежика, который держит котомку. Они вошли в серию «Российская (советская) мультипликация» вместе с порядка 40 монет, посвященных мультфильмам «Смешарики», «Иван Царевич и Серый волк», «Маша и Медведь», «Умка», «Ну, погоди!», «Винни Пух» и другим.

Норштейн назвал изображение Ежика на монетах ЦБ «воровством». В пресс-службе «Союзмультфильма» заявили РБК, что студия имеет право использовать персонажа «Ежика в тумане» «для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования» согласно полученной лицензии в 1975 году. «В то же время выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России», — добавили там.

В Центробанке заявили о наличии договора с «Союзмультфильмом», который «не является нарушением прав третьих лиц и не может привести к предъявлению требований третьими лицами».

Глава «Союзмультфильма» и Киностудии им. Горького Юлиана Слащева в интервью РБК говорила, что этот конфликт — «не юридическая история» и «существует только в публичном поле». «Юрий Борисович [Норштейн] — безусловный гений, и мы относимся к нему с невероятным уважением. Но я все-таки считаю, что он не должен умалять восьми лет работы команды «Союзмультфильма», которая вытащила студию из кризиса, которая вернула ей позицию «номер один» на рынке, которая вложила огромные ресурсы в этот бренд», — заявила она, подчеркнув наличие «всех прав на образы и персонажей», которые были созданы на студии.