ЦБ ответил на претензии режиссера «Ежика в тумане» из-за памятных монет
Центробанк при выпуске памятных монет по мультфильму «Ежик в тумане» заключил договор с правообладателем — «Союзмультфильмом», сообщили РБК в пресс-службе регулятора.
Ранее режиссер мультфильма Юрий Норштейн заявил изданию «Подъем», что считает это «воровством», так как у него и его супруги Франчески Ярбусовой, которая была художницей «Ежика в тумане», не спросили разрешения на использование образов.
«Мы с уважением относимся к творчеству выдающегося мультипликатора Юрия Норштейна. Поэтому Банк России принял решение выпустить монету «Ежик в тумане». <...> В данном случае у Банка России договор с ООО «Союзмультфильм», в соответствии с которым нам были переданы права на использование персонажей произведения», — сообщили в ЦБ.
Там уточнили, что договор с «Союзмультфильмом» гарантировал законность его прав на интеллектуальную собственность и то, что заключение соглашения «не является нарушением прав третьих лиц и не может привести к предъявлению требований третьими лицами».
РБК обратился за комментарием в «Союзмультфильм» и к Норштейну.
Мультипликатор назвал изображение на монетах созданного его супругой образа плагиатом. В организации этого он обвинил председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.
«Это она всем руководила. Пусть она не делает вид, что не имеет к этому отношения. Потому что до этого она организовала из киностудии «Союзмультфильм» ООО «Союзмультфильм» и забрала права на всех персонажей от всех художников, которые имели значительное влияние на отечественную мультипликацию. Так что обычное воровство. Они почему-то посчитали, что это их», — полагает режиссер.
Центробанк выпустил три памятные монеты со знаменитым изображением Ежика, держащего в лапках котомочку, — серебряную трехрублевую и две монеты по 25 руб.: стальную с никелевым покрытием и медно-никелевую с цветным покрытием. Она вошла в серию «Российская (советская) мультипликация», где около 40 монет: по мультфильмам «Смешарики», «Иван Царевич и Серый волк», «Маша и Медведь», «Умка», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и другим.
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