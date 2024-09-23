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Финансы ,  
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Банк России выпустил памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане»

Выпущены три вида монет номиналом 3 руб. и две по 25 руб. Трехрублевая монета серебряная, другие из недрагоценных металлов. В той же серии есть монеты по мультфильмам «Винни Пух», «Аленький цветочек», «Барбоскины» и др.

Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России

Центробанк выпустил три памятные монеты, посвященные мультфильму «Ежик в тумане», сообщила пресс-служба ЦБ.

Это серебряная трехрублевая монета и две монеты по 25 руб.: стальная с никелевым покрытием и медно-никелевая с цветным покрытием. Тираж первой монеты — 7 тыс., второй — 850 тыс., третьей — 150 тыс.

На монетах с одной стороны изображены герб с номиналом и годом выпуска, на другой — ежик с котомкой в лапке на холмике, на фоне пейзажа. Также есть надпись «Ежик в тумане».

Мультипликационный фильм Юрия Норштейна по сценарию Сергея Козлова «Ежик в тумане» был выпущен в 1975 году студией «Союзмультфильм», а в 1976-м получил первые призы на Всесоюзном фестивале мультипликационных фильмов во Фрунзе и на Фестивале фильмов для детей и юношества в Тегеране. Всего у него более 35 всесоюзных и международных премий.

Банк России выпустил серебряную монету с эмблемой «Спартака»
Спорт
Фото:Банк России

Серия монет «Российская (советская) мультипликация» ЦБ включает около 40 монет: по мультфильмам «Смешарики», «Иван Царевич и Серый волк», «Маша и Медведь», «Умка», «Ну, погоди!» и др.

Помимо известных серий монет, например, с изображениями российских городов или известных личностей, а также посвященных знаковым событиям, у ЦБ есть другие необычные серии: например, «Знаки зодиака», «Архитектурные шедевры России», «Изобретения России» и др.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Центробанк мультфильмы монеты
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