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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Замглавы МИД обсудил с представителем ХАМАС освобождение заложников

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Михаил Богданов
Михаил Богданов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов на встрече в Москве с представителем ХАМАС подчеркнул важность освобождения из плена россиянина Александра Труфанова и других заложников. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

Там отметили, что со стороны ХАМАС на встрече присутствовал заместитель председателя Политбюро группировки Муса Абу Марзук.

Помимо освобождения заложников, стороны обсудили процесс реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и подчеркнули важность наращивания объемов гуманитарных поставок палестинскому населению, добавили в ведомстве.

В МИДе рассказали, что стороны также договорились продолжить работу по достижению межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, которая предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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ХАМАС и Израиль ранее заключили соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 19 января, в тот же день ХАМАС передал трех заложниц, а Израиль освободил 90 заключенных. Всего группировка на первом этапе сделки должна освободить 33 заложника в обмен на сотни палестинцев, так как обмен идет по формуле один израильтянин на несколько десятков заключенных.

В середине января посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что руководство ХАМАС дало твердое обещание освободить Труфанова.

Труфанов, как писало израильское русскоязычное издание «Детали», был похищен ХАМАС вместе с бабушкой, матерью и невестой из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Отец Александра был убит боевиками. Бабушку и мать россиянина освободили из плена в рамках первой сделки с ХАМАС в ноябре, невесту обменяли в декабре 2023 года. Тогда были освобождены еще несколько россиян.

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