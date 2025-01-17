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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Российский заложник ХАМАС попал в список на обмен с Израилем

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Гражданин России и Израиля Александр Труфанов вошел в список 33 заложников ХАМАС, которые будут освобождены в рамках первой фазы перемирия. Его состояние неизвестно
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Александр Труфанов, захваченный ХАМАС во время нападения на Израиль в октябре 2023 года, попал в число 33 заложников на обмен с Израилем, сообщает The Times of Israel. У мужчины есть российское и израильское гражданство.

Накануне замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел переговоры с руководством ХАМАС, в которых сообщил, что Россия заинтересована в приоритетном освобождении Труфанова. Советник израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил РБК, что пока не может подтвердить попадание россиянина в список на обмен.

Как писало израильское русскоязычное издание «Детали», Труфанов был похищен вместе с бабушкой, мамой и невестой Сапир Коэн из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Отец Александра Виталий был убит террористами. Бабушку и мать россиянина удалось освободить из плена в рамках первой сделки с ХАМАС в ноябре. Невесту Труфанова обменяли в декабре 2023 года.

Семья Труфановых репатриировалась из Ростова в Израиль 25 лет назад, но сохранила российское гражданство. Александр окончил Университет имени Бен-Гуриона по специальности «электроника», отслужил в израильской армии и работал в Amazon инженером.

Сегодня утром офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил подписание Израилем, ХАМАС, США и Катаром сделки по перемирию в Газе. Сделка предусматривает постепенное освобождение заложников в обмен на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.

17 января израильское правительство проводит специальное заседание по утверждению сделки; в случае ее одобрения поэтапное освобождение заложников начнется уже 19 января. В первый день будут отпущены три заложника, на седьмой день — еще четыре, а в последний — 14. Кроме того, на протяжении четырех недель ХАМАС будет отпускать по три человека еженедельно. В какой очередности это будет происходить, неизвестно.

Помимо Труфанова в списке 12 женщин и детей, 10 мужчин старше 50 лет и 11 мужчин младше 50 лет. В перечне также есть Авера Менгисту и Хишам аль-Сайед, попавшие в плен ХАМАС еще до нынешнего конфликта, в 2014 и 2015 годах. Отмечалось, что вошедшие в текущий список заложники — «гуманитарные»: женщины, дети, старики, больные и раненые. Некоторые из 33 — предположительно, погибшие. Точной информации о состоянии каждого из заложников, включая Труфанова, к настоящему моменту нет.

Россия также просила ХАМАС освободить жителя Донбасса Максима Харкина, родители которого обратились за российским гражданством. В списке, опубликованном Times of Israel, он отсутствует.

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Общество

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные израильские кибуцы, одновременно нанеся массированный ракетный удар по другим районам страны. Лишь за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, а еще 251 был взят в заложники и вывезен в сектор Газа. В тот же день ЦАХАЛ начала ответные удары по объектам ХАМАС, а 27 октября начала сухопутную операцию. По данным палестинского Минздрава, в ходе боев погибли свыше 46 тыс. человек.

По данным израильских властей на начало января, в плену ХАМАС в секторе Газа остаются 98 заложников, включая четверых взятых в плен в 2014–2015 годах. По меньшей мере 36 числятся погибшими, причем некоторые из них были убиты еще 7 октября 2023 года, а их тела удерживались специально для обмена на палестинских заключенных.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Израиль ХАМАС сектор Газа палестино-израильский конфликт
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