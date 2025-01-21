Посол рассказал о состоянии находящегося в заложниках у ХАМАС россиянина

Александр Труфанов попал в список на возвращение из сектора Газа, его должны передать в течение трех-четырех недель. 19 января состоялся первый с 2023 г. обмен между Израилем и ХАМАС трех израильтянок на 90 осужденных палестинцев

Анатолий Викторов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Руководство палестинской исламистской группировки ХАМАС дало твердое обещание освободить россиянина Александра Труфанова, которого взяли в заложники в 2023 году, сообщил посол России Анатолий Викторов в эфире «России 24», передает ТАСС.

У Москвы есть данные, что Труфанов получил ранение при захвате в заложники, а не во время пребывания в качестве заложника в секторе Газа, и его состояние «не совсем удовлетворительное», заявил дипломат.

«Речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение трех-четырех недель, судя по графику, он будет освобожден», — добавил Викторов.

На прошлой неделе ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня. Перемирие вступило в силу 19 января, в тот же день ХАМАС передал трех заложниц, а Израиль освободил 90 заключенных.

В Израиль вернулись Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет, имеет также британское гражданство) и Дорон Штейнбрехер (31 год, имеет также румынское гражданство). Среди освобожденных заключенных — 69 женщин, 12 мужчин и несколько несовершеннолетних (девушка и восемь юношей), которых осудили за преступления против безопасности Израиля.

Всего ХАМАС должен освободить 33 заложника в обмен на сотни палестинцев, так как обмен идет по формуле один израильтянин на несколько десятков заключенных. Всего в руках ХАМАС остаются около сотни заложников, по меньшей мере треть из них считаются погибшими. Освободить остальных планируется на следующих этапах соглашения.

Труфанов, как писало израильское русскоязычное издание «Детали», был похищен ХАМАС вместе с бабушкой, мамой и невестой из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Отец Александра был убит боевиками. Бабушку и мать россиянина освободили из плена в рамках первой сделки с ХАМАС в ноябре, невесту обменяли в декабре 2023 года. Тогда были освобождены еще несколько россиян.

Семья Труфановых репатриировалась из Ростова-на-Дону в Израиль 25 лет назад, но сохранила российское гражданство.