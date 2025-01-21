 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Посол рассказал о состоянии находящегося в заложниках у ХАМАС россиянина

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Александр Труфанов попал в список на возвращение из сектора Газа, его должны передать в течение трех-четырех недель. 19 января состоялся первый с 2023 г. обмен между Израилем и ХАМАС трех израильтянок на 90 осужденных палестинцев
Анатолий Викторов
Анатолий Викторов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Руководство палестинской исламистской группировки ХАМАС дало твердое обещание освободить россиянина Александра Труфанова, которого взяли в заложники в 2023 году, сообщил посол России Анатолий Викторов в эфире «России 24», передает ТАСС.

У Москвы есть данные, что Труфанов получил ранение при захвате в заложники, а не во время пребывания в качестве заложника в секторе Газа, и его состояние «не совсем удовлетворительное», заявил дипломат.

«Речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение трех-четырех недель, судя по графику, он будет освобожден», — добавил Викторов.

Сколько израильских заложников держит в плену ХАМАС. Инфографика
Общество

На прошлой неделе ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня. Перемирие вступило в силу 19 января, в тот же день ХАМАС передал трех заложниц, а Израиль освободил 90 заключенных.

В Израиль вернулись Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет, имеет также британское гражданство) и Дорон Штейнбрехер (31 год, имеет также румынское гражданство). Среди освобожденных заключенных — 69 женщин, 12 мужчин и несколько несовершеннолетних (девушка и восемь юношей), которых осудили за преступления против безопасности Израиля.

Всего ХАМАС должен освободить 33 заложника в обмен на сотни палестинцев, так как обмен идет по формуле один израильтянин на несколько десятков заключенных. Всего в руках ХАМАС остаются около сотни заложников, по меньшей мере треть из них считаются погибшими. Освободить остальных планируется на следующих этапах соглашения.

Труфанов, как писало израильское русскоязычное издание «Детали», был похищен ХАМАС вместе с бабушкой, мамой и невестой из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Отец Александра был убит боевиками. Бабушку и мать россиянина освободили из плена в рамках первой сделки с ХАМАС в ноябре, невесту обменяли в декабре 2023 года. Тогда были освобождены еще несколько россиян.

Семья Труфановых репатриировалась из Ростова-на-Дону в Израиль 25 лет назад, но сохранила российское гражданство.

Читайте РБК в Telegram.

Следите за инаугурацией Трампа в Telegram

В машине Гоши Куценко нашли тело женщины

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС заложники
Материалы по теме
Путин поручил «сделать все» для освобождения российского заложника ХАМАС
Политика
Ynet узнал о «подарках» от ХАМАС для освободившихся заложниц
Политика
Появились кадры обмена заложниками между Израилем и ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 20 янв, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 20 янв, 19:07
Минздрав сообщил, сколько один болеющий ОРВИ может заразить человекОбщество, 11:58
Госкомпании теперь делают закупки по-новому. Что надо знать поставщикуPro, 11:58
Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов ВСУ над Черным моремПолитика, 11:57
Трамп назвал для Евросоюза способ избежать повышения пошлинПолитика, 11:53
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 11:50
Умар Нурмагомедов опустился в рейтинге UFC после первого пораженияСпорт, 11:49
«Ведомости» узнали о планах упростить назначение наказаний за экстремизмПолитика, 11:44
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Татспиртпром» стал лидером по производству водки в РоссииБизнес, 11:43
Чемпион мира Погба рассказал о предложениях от российских клубовСпорт, 11:41
Жозе Моуринью представил собственную марку винаВино, 11:38
Депутат Дагделен из ФРГ призвала открыть импорт углеводородов из РоссииПолитика, 11:29
«Мы живем в новом мире». ИноСМИ об инаугурации ТрампаПолитика, 11:25
Самоанализ или самокопание: когда рефлексия становится вреднойPro, 11:25
Рыбакина завершила работу с бывшим тренером ДжоковичаСпорт, 11:20