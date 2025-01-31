В ООН высказались против убийств мирных граждан в Курской области
ООН выступает против убийств мирного населения, в том числе в селе Русское Поречное в Курской области, заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Трансляцию шла на YouTube-канале ООН.
«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», — сказал он во время брифинга иностранным журналистам.
Село Русское Поречное находится в приграничном районе Курской области, к северу от Суджи. Минобороны России 17 января сообщило об освобождении населенного пункта.
Губернатор региона Александр Хинштейн рассказал о трудностях с вывозом тел из подвалов домов. В Следственном комитете заявили, что в Русском Поречном произошли убийства не менее семи людей со стороны ВСУ. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о теракте, который повлек смерть мирных людей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).
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