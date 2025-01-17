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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об освобождении четырех сел в Курской области

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Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Села Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое освобождены за две недели января в Курской области, сообщили в Минобороны России.

Всего около 63% изначально занятой территории Курской области, около 801 кв. км, освобождено российскими войсками, отметили в ведомстве.

«При их освобождении отличились воинские части и подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского Флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского Флота, а также 1427 мотострелкового полка», — рассказали в Минобороны.

6 августа украинская армия вторглась в Курскую область, боевые действия продолжаются до сих пор. Спустя несколько дней занимавший на тот момент пост губернатора Алексей Смирнов сообщил, что 28 населенных пунктов перешли под контроль Украины.

Материал дополняется.

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