СК возбудил новое дело против украинских военных в Курской области
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих, которые, по версии ведомства, причастны к теракту, из-за которого погибли не менее семи мирных граждан в Курской области, сообщила пресс-служба СК.
По данным Следственного комитета, солдаты ВСУ «совершили убийство» людей, укрывавшихся в подвале жилого дома в селе Русское Поречное Суджанского района.
Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России — террористический акт, повлекший причинение смерти человеку.
В декабре прошлого года следователи возбудили уголовное дело по той же статье против украинских военных, которые, по данным СК, убили пятерых мирных жителей в селе Плехово Суджанского района Курской области. По версии следствия, 7 декабря 2024 года солдаты убили четырех мирных жителей, набиравших питьевую воду из колодца, еще одного человека — возле жилого дома. Кроме того, они заминировали улицы села противопехотными минами, в результате трое мирных жителей были ранены.
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