 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СК возбудил новое дело против украинских военных в Курской области

СК возбудил новое дело против солдат ВСУ из-за событий в селе Русское Поречное
Сюжет
Военная операция на Украине

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих, которые, по версии ведомства, причастны к теракту, из-за которого погибли не менее семи мирных граждан в Курской области, сообщила пресс-служба СК.

По данным Следственного комитета, солдаты ВСУ «совершили убийство» людей, укрывавшихся в подвале жилого дома в селе Русское Поречное Суджанского района.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России — террористический акт, повлекший причинение смерти человеку.

СК завел дело о теракте после убийства пяти мирных жителей под Суджей
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В декабре прошлого года следователи возбудили уголовное дело по той же статье против украинских военных, которые, по данным СК, убили пятерых мирных жителей в селе Плехово Суджанского района Курской области. По версии следствия, 7 декабря 2024 года солдаты убили четырех мирных жителей, набиравших питьевую воду из колодца, еще одного человека — возле жилого дома. Кроме того, они заминировали улицы села противопехотными минами, в результате трое мирных жителей были ранены.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область мирные жители убийство
Материалы по теме
СК завел дело о теракте после убийства пяти мирных жителей под Суджей
Политика
Медведев призвал казнить ответственных за расстрел военнопленных России
Политика
СК возбудил дело из-за убийства ВСУ трех мирных жителей Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Сырский сообщил о недостаточном для ВСУ уровне мобилизацииПолитика, 16:44
На южном берегу Крыма произошло два землетрясения с афтершокамиОбщество, 16:40
ЦСКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сибири» в серии буллитовСпорт, 16:25
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:20
Число жертв взрыва бензовоза в Нигере выросло до 86Общество, 16:07
Канадский хоккеист покинул «Спартак» из-за проблем с адаптацией в КХЛСпорт, 16:02
Разведки США и Европы не нашли «российского следа» в обрывах кабелейПолитика, 15:53
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
СК возбудил новое дело против украинских военных в Курской областиПолитика, 15:34
Меркель дала совет по общению с ТрампомПолитика, 15:31
Маск предрек крах Европы из-за повсеместного пессимизмаПолитика, 15:27
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Артур Юсупов завершил карьеруСпорт, 15:25
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе15:24
Царукян поддержал решение UFC не давать ему бой с Махачевым после травмыСпорт, 15:05
Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах в БелоруссииПолитика, 14:55