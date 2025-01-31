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Военная операция на Украине ,  
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СК показал кадры признаний пленного ВСУ в убийствах в курском селе

СК показал допрос пленного Фабрисенко по делу об убийствах в Русском Поречном
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский военнослужащий рассказал на допросе об убийствах и изнасилованиях жителей приграничного курского села Русское Поречное. По данным следователей, убиты более 20 селян

СК показал кадры признаний пленного ВСУ в убийствах в курском селе
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Следственный комитет опубликовал видеозапись допроса пленного украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, который подозревается в убийстве мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Кадры размещены на сайте ведомства.

Фабрисенко — командир 11 роты 4 батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Кум». По данным СК, вместе с ним преступления совершали трое других военнослужащих с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник». Их подозревают в теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), изнасилованиях (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК), и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК).

Четверо фигурантов попали в Курскую область в сентябре в ходе вторжения ВСУ, Фабрисенко пленили во время боевых действий в Суджанском районе.

«Видим дом. Заходим в этот дом. Там девушка. Мы с сослуживцем изнасиловали. И я поставил девушку на колени и застрелил. Вышли с первого дома зашли в следующий дом. Там двое мужчин, одна женщина. Мужчин убили сразу, женщину изнасиловал, я изнасиловал и заставил стать на колени и застрелил ее. Вышли, услышали шум в сарае. Открыли сарай, так в стоге сена прятались три бабушки, три дедушки. Мы их вывели, связали руки. Спустили в подвал, потом «Мотыль» достал из подсумка гранату Ф-1 и кинул в подвал», — рассказал мужчина, сильно запинаясь.

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Фото:John Moore / Getty Images

Русское Поречное расположено в приграничной районе Курской области, к северу от Суджи. Минобороны сообщило об освобождении села Русское Поречное 17 января. Губернатор Александр Хинштейн говорил о трудностях с вывозом тел, обнаруженных в подвалах домов, из-за обстановки на линии соприкосновения.

С 28 сентября по 24 ноября Фабрисенко и трое его сослуживцев убили 11 мужчин и троих женщин в селе Русское Поречное, подсчитал СК. Кроме этого, по данным ведомства, восемь женщин были изнасилованы, а затем убиты, а тела убитых 22 россиян перенесли в подвалы домов.

«К настоящему времени следователями при взаимодействии с военнослужащими Министерства обороны из мест, указанных обвиняемым, извлечены тела убитых мирных жителей. По ним назначены необходимые экспертизы. Уже проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками», — говорится в сообщении СК.

Суд в Курске арестовал Фабрисенко 25 января.

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Теги
Следственный комитет Курская область Украина ВСУ


 

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