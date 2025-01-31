Трамп заявил о нарушении вертолетом Black Hawk безопасной высоты полета

Фото: Taylor Bacon / U.S. Coast Guard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским лайнером над Вашингтоном, нарушил безопасную высоту полета. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, гораздо выше установленного предела в 200 футов. Это не так уж сложно понять, верно?» — написал Трамп.

Столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk произошло в ночь на 30 января на высоте около 91 м (300 футов) над уровнем моря вблизи аэропорта Рейгана в Вашингтоне. Инцидент произошел во время посадки самолета, когда в аэропорту уже приземлились несколько самолетов, что увеличивало сложность воздушной навигации.

Эксперты отмечают, что аэропорт Рейгана является одним из самых загруженных и сложных в США, с плотным воздушным движением и строгими требованиями к скорости и высоте посадки. Радиопереговоры показывают, что диспетчеры предупредили экипаж вертолета о приближающемся самолете и поручили ему уступить дорогу, однако предотвратить столкновение не удалось.

После аварии обломки упали в реку Потомак, по состоянию на утро 31 января из реки достали 40 тел. Спасательная операция была прекращена в связи с отсутствием шансов найти выживших. На борту самолета находились 64 человека, в вертолете — трое военных. Число жертв инцидента пока не уточняется.