 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
0 

Трамп заявил о нарушении вертолетом Black Hawk безопасной высоты полета

Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Фото: Taylor Bacon / U.S. Coast Guard / Reuters
Фото: Taylor Bacon / U.S. Coast Guard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским лайнером над Вашингтоном, нарушил безопасную высоту полета. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, гораздо выше установленного предела в 200 футов. Это не так уж сложно понять, верно?» — написал Трамп.

В авиакатастрофе погибли российские фигуристы. Чем они известны
Спорт
Евгения Шишкова и Вадим Наумов

Столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk произошло в ночь на 30 января на высоте около 91 м (300 футов) над уровнем моря вблизи аэропорта Рейгана в Вашингтоне. Инцидент произошел во время посадки самолета, когда в аэропорту уже приземлились несколько самолетов, что увеличивало сложность воздушной навигации.

Эксперты отмечают, что аэропорт Рейгана является одним из самых загруженных и сложных в США, с плотным воздушным движением и строгими требованиями к скорости и высоте посадки. Радиопереговоры показывают, что диспетчеры предупредили экипаж вертолета о приближающемся самолете и поручили ему уступить дорогу, однако предотвратить столкновение не удалось.

После аварии обломки упали в реку Потомак, по состоянию на утро 31 января из реки достали 40 тел. Спасательная операция была прекращена в связи с отсутствием шансов найти выживших. На борту самолета находились 64 человека, в вертолете — трое военных. Число жертв инцидента пока не уточняется.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Что будет с биткоином в ближайшие месяцы
Теги
Персоны
Дональд Трамп авиакатастрофа Вашингтон самолет вертолеты Black Hawk
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

Материалы по теме
Кремль подтвердил контакты с США из-за смерти россиян в авиакатастрофе
Общество
Аэропорт в Вашингтоне возобновил работу после авиакатастрофы
Общество
Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 17:34
ГК «Галс-Девелопмент» заняла второе место в «Рейтинге работодателей»Пресс-релиз, 18:35
Гид по Замоскворечью: главные адреса и точки притяженияРБК и Донстрой, 18:29
Путин назначил нового замдиректора РосгвардииПолитика, 18:21
Reuters сообщил о рекорде поставок российского газа по «Турецкому потоку»Экономика, 18:21
С выжившего путешественника Пичугина взяли подписку о невыездеОбщество, 18:19
Минспорта Украины попросило IIHF продлить отстранение сборной РоссииСпорт, 18:12
КХЛ оштрафовала СКА за поведение болельщиков в матче со «Спартаком»Спорт, 18:12
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
В Тюменской области нашли похищенную 13-летнюю девочкуОбщество, 17:56
Красиво и модно: зачем переодели работников дома культуры «ГЭС-2»РБК и «ГЭС-2», LIME, 17:56
Аналитики «Цифра брокер» назвали топ-5 акций на февральИнвестиции, 17:52
Клетки мозга и робот-медуза: как биороботы меняют мир технологийЭкономика инноваций, 17:49
Трамп заявил о нарушении вертолетом Black Hawk безопасной высоты полетаОбщество, 17:47
Само не пройдет: почему нельзя игнорировать акне у подростковPro, 17:42