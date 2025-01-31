Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Американские спасатели обнаружили тела 40 человек, погибших в результате столкновения самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в силовых ведомствах.
По словам собеседника телеканала, одни тела вынесло на берег реки Патомак, другие нашли под водой. Спасатели полагают, что к настоящему времени обнаружены все останки погибших, которые могут безопасно извлечь из фрагментов фюзеляжа.
Источник телеканала сообщил, что погибшие могут быть в хвостовой части самолета, которая для водолазов по-прежнему недоступна.
Самолет American Airlines, летевший из Уичито, штат Канзас,в Вашингтон, столкнулся с вертолетом Black Hawk 29 января. На его борту находились 60 пассажиров, в том числе тренеры и фигуристы, которые возвращались с чемпионата США, а также четыре члена экипажа. В их числе — чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. На борту вертолета, выполнявшего учебный полет, находились трое военных. По словам президента США Дональда Трампа, все погибли.
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