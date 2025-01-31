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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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В авиакатастрофе погибли российские фигуристы. Чем они известны

Чем известны погибшие в авиакатастрофе фигуристы Шишкина, Наумов и Волянская
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Пассажирский самолет разбился в Вашингтоне. На борту были чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов и бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. Главное о карьере фигуристов — в материале «РБК Спорт»
Евгения Шишкова и Вадим Наумов
Евгения Шишкова и Вадим Наумов (Фото: Владимира Беззубова / ТАСС)

Чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская находились на борту разбившегося в Вашингтоне самолета.

В среду, 30 января, пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне.

На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов американской сборной, возвращавшихся с чемпионата США, который прошел с 20 по 26 января в Уичито. Фигурист Джон Маравилла заявлял, что в самолете были «около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров».

Член сборной США Антон Спиридонов заявил, что сын Шишковой и Наумова, 23-летний Максим Наумов, улетел из Уичито еще в понедельник, 27 января. Наумов-младший выступает в одиночном катании. На прошедшем в Уичито чемпионате США он занял четвертое место.

Карьера Шишковой и Наумова

Шишкова и Наумов родились в Ленинграде в 1972 и в 1969 годах соответственно. В фигурное катание пришли в конце 1970-х, когда оно было на пике популярности в Советском Союзе. В паре тренировались у Людмилы Великовой.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов
Евгения Шишкова и Вадим Наумов
(Фото: Семенова / ТАСС)

Одно из достижений пары — победа на чемпионате СССР в 1990-м, еще через год дуэт на внутреннем первенстве выиграл серебряную медаль. Кроме того, на чемпионатах России пара становилась первой (1995) и дважды третьей (1993, 1996).

Главный спортивный успех пары — это победа на чемпионате мира в 1994 году в Тибе. Через год дуэт взял серебряную медаль на чемпионате мира в Бирмингеме. На его счету также бронза чемпионата мира 1993 года.

В авиакатастрофе погибли российские фигуристы. Чем они известны
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С 1991 по 1995 год Шишкова и Наумов ежегодно занимали призовые места на чемпионатах Европы: пара один раз выиграла серебро (1994 год) и четыре раза — бронзу (1991, 1992, 1993, 1995).

В 1995-м Шишкова и Наумов поженились, а в 1998 году эмигрировали в США, где работали тренерами по фигурному катанию. На протяжении двух лет они также участвовали в профессиональных ледовых шоу. В последние годы проживали в Симсбери, штат Коннектикут.

Вадим Наумов, Евгения Шишкина и Максим Наумов
Вадим Наумов, Евгения Шишкина и Максим Наумов
(Фото: maxim.naumov_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

У пары есть сын, 23-летний Максим Наумов. Он также занимается фигурным катанием, выступая в мужском одиночном катании. Наумов-младший — чемпион США 2020 года среди юношей в одиночном катании, также на взрослых чемпионатах США в последние три года (2023–2025) занимал четвертые места.

За два дня до крушения самолета Шишкова и Наумов написали в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) после выступления Максима Наумова на чемпионате США, что гордятся сыном. «Он поднялся на подиум на национальных соревнованиях после седьмого места в короткой программе. Это красивое и эмоциональное выступление — результат командной работы. Максим заслужил свое место в команде чемпионов четырех континентов», — написала пара.

Карьера Волянской

Инна Волянская начала выступать в парном катании с Валерием Спиридоновым (впоследствии поженились, но позже развелись). В 1980 году на чемпионате СССР они выиграли бронзовую медаль, а также заняли первые места на Кубке страны (1980) и Спартакиаде народов Советского Союза (1982).

Фигуристка представляла спортивное общество «Труд». В разное время тренировалась у Галины Орловой, Татьяны Тарасовой и Георгия Проскурина. Кроме того, она снялась в фильмах-спектаклях «Все звезды» и «Танго-танго». После завершения карьеры Волянская выступала в ледовом театре Тарасовой «Все звезды России».

В 1990-х Волянская переехала жить в США. В 2002 году начала тренерскую карьеру. Входила в тренерский штаб команды Ashburn Ice House из Вирджинии, которая принимала участие в чемпионате США, проходившем в Уичито.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что является крестной матерью дочери Волянской. «Инна Волянская — моя ученица, это моя девочка, дочку ее я крестила. Это ужас», — цитирует тренера ТАСС.

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Альвина Цаканян
фигурное катание авиакатастрофа самолет Вашингтон


 

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