Власти сообщили о трех фрагментах фюзеляжа разбившегося в США самолета
Фюзеляж самолета American Airlines, столкнувшегося в Вашингтоне с военным вертолетом и упавшего в реку Потомак, разломился на три части и находится на дне реки. Об этом CNN сообщил министр транспорта США Шон Даффи.
«Фюзеляж самолета разломился, перевернулся и упал на дно реки в трех разных участках. Обломки находятся в воде на уровне пояса, поэтому работы по извлечению будут продолжены в течение дня», — рассказал Даффи.
Министр уточнил, что экспертиза обломков самолета будет начата Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB) вместе с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) по мере того, как будет происходить извлечение фюзеляжа.
30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак рядом с аэропортом в Вашингтоне. На борту самолета находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов сборной США, которые возвращались после участия в чемпионате США по фигурному катанию, прошедшем с 20 по 26 января в Уичито.
Среди пассажиров были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Один из фигуристов, Джон Маравилла, сообщил, что на борту находились около 14 спортсменов, а также их родители и тренеры. Расследование обстоятельств трагического инцидента продолжается.
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