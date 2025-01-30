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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Власти сообщили о трех фрагментах фюзеляжа разбившегося в США самолета

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Авиакатастрофа в Вашингтоне
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Фюзеляж самолета American Airlines, столкнувшегося в Вашингтоне с военным вертолетом и упавшего в реку Потомак, разломился на три части и находится на дне реки. Об этом CNN сообщил министр транспорта США Шон Даффи.

«Фюзеляж самолета разломился, перевернулся и упал на дно реки в трех разных участках. Обломки находятся в воде на уровне пояса, поэтому работы по извлечению будут продолжены в течение дня», — рассказал Даффи.

Министр уточнил, что экспертиза обломков самолета будет начата Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB) вместе с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) по мере того, как будет происходить извлечение фюзеляжа.

Авиакатастрофа в Вашингтоне. Фоторепортаж
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30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак рядом с аэропортом в Вашингтоне. На борту самолета находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов сборной США, которые возвращались после участия в чемпионате США по фигурному катанию, прошедшем с 20 по 26 января в Уичито.

Среди пассажиров были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Один из фигуристов, Джон Маравилла, сообщил, что на борту находились около 14 спортсменов, а также их родители и тренеры. Расследование обстоятельств трагического инцидента продолжается.

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Вашингтон авиакатастрофа вертолеты самолет American Airlines
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