В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета

Спасательную операцию прекратили в связи с тем, что шанса найти выживших нет. На борту самолета было 64 человека, предположительно, в их числе советские фигуристы, и еще трое были в вертолете, с которым лайнер столкнулся

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Спасательная операция на месте крушения самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне, упавшего после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в реку Потомак, прекращена, сообщил начальник пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли, передает NBC.

«Мы переходим от спасательной операции к восстановительной. На данный момент я не верю, что мы найдем выживших», — заявил он на пресс-конференции.

На борту лайнера, предположительно, находились работавшие тренерами в США советские фигуристы: чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

Всего в самолете находились 64 человека (в том числе четыре члена экипажа), в вертолете, который тоже рухнул в реку, — трое. Среди пассажиров были тренеры и фигуристы сборной США по фигурному катанию, а также члены их семей. Они летели в Вашингтон после чемпионата страны, который проходил в Уичито (Канзас) с 20 по 26 января. Перевозчиком была компания American Eagle, «дочка» American Airlines.

Из реки достали 28 тел — одного человека из вертолета, остальных — из самолета. Обнаружены черные ящики.

The Wall Street Journal со ссылкой на данные позиционирования самолета ADS-B писала, что столкновение лайнера и вертолета произошло на высоте 91 м. За 15 минут до крушения там же сели десять самолетов, интервал между приземлением последних составлял около двух минут.

Аэропорт Рональда Рейгана, где борт заходил на посадку, является одним из самых загруженных и самых сложных аэропортов, отметил в разговоре с CNN бывший следователь по расследованию авиационных происшествий Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Дэвид Суси. Сложность объясняется тем, что там принимают и коммерческие, и военные самолеты, скоростью захода на посадку и т. д.