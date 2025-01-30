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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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WSJ назвала высоту, на которой столкнулись самолет и Black Hawk в США

WSJ: пассажирский самолет и Black Hawk столкнулись на высоте 90 м в Вашингтоне
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Аэропорт Рейгана — один из сложнейших для пилотов, рассказали эксперты. Интервал между посадками составляет около двух минут. Как следует из радиопереговоров, экипаж вертолета видел приближение самолета
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk произошло на высоте примерно 91 м (300 футов) над уровнем моря. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные позиционирования самолета ADS-B.

Авария произошла, когда борт заходил на посадку в аэропорт Рональда Рейгана. За 15 минут до крушения там же сели десять самолетов, интервал между приземлением последних составлял около двух минут.

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«Это не только [один из] самых загруженных, но и самый сложный аэропорт. Там есть и военные, и коммерческие [рейсы]. Есть ограничения на полеты, где вы можете летать, какие заходы на посадку вам нужно делать, и есть требования к тому, как быстро эти самолеты должны приземляться и взлетать», — рассказал CNN бывший следователь по расследованию авиационных происшествий Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Дэвид Суси.

«Многое может пойти не так, когда в очень тесном воздушном пространстве находится слишком много самолетов, и это [аэропорт Рональда Рейгана] — это просто очень загруженный аэропорт, который открылся несколько десятилетий назад. Его должны были закрыть, потому что он находился слишком близко к городу», — заявила телеканалу бывший генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Шиаво.

WSJ назвала высоту, на которой столкнулись самолет и Black Hawk в США
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Согласно опубликованным радиопереговорам, диспетчеры предупредили военный вертолет о приближении самолета и поручили экипажу пропустить пассажирский лайнер, причем пилот Black Hawk подтвердил, что видит борт, однако крушения предотвратить не удалось.

Обломки воздушных судов упали в реку Потомак. Спасатели достали первый черный ящик, операция продлится несколько дней. Работу затрудняет низкая температура воды и воздуха.

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На борту пассажирского самолета находились 64 человека, в вертолете, который выполнял учебный полет, — трое военных. Точных данных о количестве погибших пока нет. 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вашингтон США Black Hawk авиакатастрофа Bombardier
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