Мадонна обвинила администрацию Трампа в ограничении прав и свобод
Американская поп-звезда Мадонна выразила недовольство действиями администрации президента США Дональда Трампа, обвиняя ее в «медленном разрушении» завоеванных свобод. Об этом сообщает The Hill.
«Так грустно наблюдать, как наше новое правительство медленно разрушает все права и свободы, за которые мы боролись на протяжении многих лет», — написала исполнительница песни Like a Virgin в своем сообщении в соцсети X.
Ее заявление было сделано на фоне подписания Трампом ряда указов, касающихся прав трансгендеров. В частности, был подписан указ, запрещающий операции по смене пола для несовершеннолетних, а также указ, запрещающий трансгендерам служить в армии.
В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что официальной политикой США будет признание только двух гендеров — мужского и женского. По его словам, это будет основой государственной политики в отношении гендерных вопросов.
Ранее, в декабре 2024 года, Трамп уже заявлял, что при его правлении страна будет придерживаться такой позиции, включая запрет на участие трансгендеров в спортивных состязаниях, предназначенных для женщин. Он также подчеркнул, что планирует вывести всех трансгендерных военнослужащих из армии.
Это не первый раз, когда Трамп высказывает мнение о двух гендерах. В его первый срок президентства он уже вводил запрет для трансгендеров служить в армии, отмененный Джо Байденом в 2021 году. Байден объяснил это решение тем, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для военной службы, а разнообразие является силой страны.
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