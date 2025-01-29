Мадонна обвинила администрацию Трампа в ограничении прав и свобод

Певица Мадонна (Фото: Alessandro Bremec / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американская поп-звезда Мадонна выразила недовольство действиями администрации президента США Дональда Трампа, обвиняя ее в «медленном разрушении» завоеванных свобод. Об этом сообщает The Hill.

«Так грустно наблюдать, как наше новое правительство медленно разрушает все права и свободы, за которые мы боролись на протяжении многих лет», — написала исполнительница песни Like a Virgin в своем сообщении в соцсети X.

Ее заявление было сделано на фоне подписания Трампом ряда указов, касающихся прав трансгендеров. В частности, был подписан указ, запрещающий операции по смене пола для несовершеннолетних, а также указ, запрещающий трансгендерам служить в армии.

В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что официальной политикой США будет признание только двух гендеров — мужского и женского. По его словам, это будет основой государственной политики в отношении гендерных вопросов.

Ранее, в декабре 2024 года, Трамп уже заявлял, что при его правлении страна будет придерживаться такой позиции, включая запрет на участие трансгендеров в спортивных состязаниях, предназначенных для женщин. Он также подчеркнул, что планирует вывести всех трансгендерных военнослужащих из армии.

Это не первый раз, когда Трамп высказывает мнение о двух гендерах. В его первый срок президентства он уже вводил запрет для трансгендеров служить в армии, отмененный Джо Байденом в 2021 году. Байден объяснил это решение тем, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для военной службы, а разнообразие является силой страны.