Meta отменила квоты на работу в компании для представителей ЛГБТ

Корпорация Meta (ее деятельность признана экстремистской на территории России и запрещена) прекращает действия своей программы равенства и инклюзивности (DEI), которая предоставляла квоты на работу в компании для представителей ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на служебную записку, разосланную сотрудникам по всему миру вице-президентом Meta по кадрам Джанель Гейл.

Таким образом, Meta стала последней компанией в США, которая отказалась от подобной практики в связи с давлением со стороны консервативных критиков и клиентов, уточняет телеканал.

По словам Гейл, Верховный суд США «недавно принял решения, свидетельствующие об изменении подхода судов к DEI». Гейл заявила, что термин «DEI» стал «обвинительным», поскольку некоторые считают, что он предполагает «преимущественное отношение к одним группам по сравнению с другими».

Ранее Пентагон согласился уволить с почестями более 30 тыс. ветеранов, которым запретили служить в армии из-за сексуальной ориентации. Речь идет о повышении статуса демобилизации до почетного и исключении информации об ориентации из документов об увольнении.

С 1993 по 2011 год в США действовала политика «Не спрашивай, не говори», она подразумевала запрет на военную службу для представителей ЛГБТ и «неблагоприятные» последствия для тех, кто раскрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. По данным Reuters, в рамках этой политики с военной службы были уволены около 14 тыс. человек.