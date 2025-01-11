 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Meta отменила квоты на работу в компании для представителей ЛГБТ

Корпорация Meta (ее деятельность признана экстремистской на территории России и запрещена) прекращает действия своей программы равенства и инклюзивности (DEI), которая предоставляла квоты на работу в компании для представителей ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на служебную записку, разосланную сотрудникам по всему миру вице-президентом Meta по кадрам Джанель Гейл.

Таким образом, Meta стала последней компанией в США, которая отказалась от подобной практики в связи с давлением со стороны консервативных критиков и клиентов, уточняет телеканал.

По словам Гейл, Верховный суд США «недавно принял решения, свидетельствующие об изменении подхода судов к DEI». Гейл заявила, что термин «DEI» стал «обвинительным», поскольку некоторые считают, что он предполагает «преимущественное отношение к одним группам по сравнению с другими».

Верховный суд раскрыл сумму штрафов иноагентам и за «ЛГБТ-пропаганду»
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее Пентагон согласился уволить с почестями более 30 тыс. ветеранов, которым запретили служить в армии из-за сексуальной ориентации. Речь идет о повышении статуса демобилизации до почетного и исключении информации об ориентации из документов об увольнении.

С 1993 по 2011 год в США действовала политика «Не спрашивай, не говори», она подразумевала запрет на военную службу для представителей ЛГБТ и «неблагоприятные» последствия для тех, кто раскрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. По данным Reuters, в рамках этой политики с военной службы были уволены около 14 тыс. человек.

Читайте РБК в Telegram.

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео

Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Сбербанк стал самой дорогой компанией России

Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после

Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ЛГБТ квота работа
Материалы по теме
Цукерберг анонсировал «значительное сокращение цензуры» в Meta
Технологии и медиа
В Москве заочно арестовали пресс-секретаря Meta за призывы к терроризму
Политика
Meta пожертвовала $1 млн фонду Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Суд запретил британцу искать на свалке диск с биткоинами на $730 млнОбщество, 05:22
ТАСС узнал причину смерти актрисы Евгении ДобровольскойОбщество, 04:51
Дроны врезались в два жилых дома в КотовскеПолитика, 04:35
Власти Анапы рассказали о последствиях атаки беспилотниковПолитика, 04:24
Meta отменила квоты на работу в компании для представителей ЛГБТОбщество, 04:18
Times сообщила о 50 смертях в день из-за очередей в больницах БританииОбщество, 03:52
Цукерберг рассказал о требовании Белого дома удалить мем с Ди КаприоТехнологии и медиа, 03:38
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Киеве сообщили о работе ПВОПолитика, 03:13
Байден признал, что новые санкции против России навредят СШАПолитика, 02:55
Суд отказал россиянину в иске к РКН из-за замедления YoutubeОбщество, 02:46
Байден провел телефонные переговоры с ЗеленскимПолитика, 02:32
На канал «ТВ Центр» составили протокол о пропаганде ЛГБТОбщество, 02:10
В Болгарии призвали предъявить претензии на часть территории УкраиныПолитика, 01:39
В Анапе сообщили о работе ПВОПолитика, 01:21