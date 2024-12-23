Трамп решил утвердить в США только два пола
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что при нем официально будут только два пола: мужской и женский.
«При администрации Трампа в официальной политике правительства США будут признаны только два гендера: мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли?» — сказал Трамп на мероприятии TurningPoint's AmericaFest 2024.
Он также пообещал «убрать мужчин из женского спорта».
Республиканец неоднократно заявлял, что намерен запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Кроме того, Трамп грозился сократить федеральное финансирование «любой школе, продвигающей трансгендерное безумие».
По данным опроса AP VoteCast более 120 тыс. избирателей по всей стране (подавляющее большинство из них — сторонники Трампа), они считают, что поддержка прав трансгендеров в правительстве и обществе «зашла слишком далеко».
При первом сроке Трампа его администрация интерпретировала слово «пол» как «биологический пол». Администрация Доо Байдена решила интерпретировать его как «гендерную идентичность», отмечает AP.
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