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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Госдеп запретил вешать флаги ЛГБТ и BLM на посольствах США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: John Lamparski / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: John Lamparski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Госдепартамент запретил вешать на посольства и представительства США в мире любые флаги, кроме государственного, сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на приказ Госдепа.

Это касается также флагов американского движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») и ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), которые поднимали над правительственными зданиями США при бывшем президенте Джо Байдене.

«Начиная с этого момента только флаг Соединенных Штатов Америки разрешено поднимать или вывешивать на американских объектах, как внутри страны, так и за рубежом, а также размещать на материалах американского правительства», — говорится в приказе.

За нарушение этого правила сотрудники будут подвергнуты дисциплинарному взысканию, включая расторжение контракта или перевод.

Помимо американского флага можно также использовать эмблему военнопленного / пропавшего без вести (POW/MIA) и флаг несправедливо задержанных, добавляется в публикации.

Над посольством США в Москве по указу Трампа подняли американский флаг
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Фото:Павел Цуканов / ТАСС

Инаугурация президента США Дональда Трампа прошла 20 января. В качестве одного из первых распоряжений он подписал документ, чтобы американский флаг никогда не приспускался во время инаугурации главы государства.

Флаги были приспущены в связи со смертью 29 декабря 2024 года экс-президента Джимми Картера на 30 дней указом Байдена.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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