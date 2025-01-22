Захарова отреагировала на запрет вешать флаги ЛГБТ на посольствах США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с запретом Госдепа США вешать флаги ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) на американских посольствах отметила резкую смену политики США после прихода нового президента Дональда Трампа. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
«Еще два дня назад те страны, которые не разрешали американским загранучреждениям заниматься пропагандой этой белиберды, попадали под санкционный каток США», — говорится в посте.
Теперь, как заметила Захарова, запрещенные Госдепом флаги будут развеваться только над посольствами стран Евросоюза, которые «в очередной раз после употребления оставили один на один с созданными для них проблемами».
Речь идет о приказе Госдепартамента США, согласно которому на посольствах и представительствах США запрещается вешать любые флаги, кроме государственного.
Запрет касается в том числе флагов американского движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») и ЛГБТ. Нарушение правила может повлечь за собой дисциплинарное взыскание, включая расторжение контракта и перевод.
Однако есть и исключения — разрешается использование эмблемы военнопленного / пропавшего без вести (POW/MIA) и флаг несправедливо задержанных.
Инаугурация Трампа прошла 20 января.
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