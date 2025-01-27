Американский сенатор заявил о преимуществе России в конфликте на Украине

Американский сенатор-республиканец Томми Табервилл заявил о более выгодном положении России в конфликте на Украине. Об этом сообщает The Hill.

«Представим, что это футбольный матч, и вы впереди на три тачдауна (доставка мяча в зачетную зону соперника в американском футболе — РБК). С чего бы вам хотеть сделки, если вы побеждаете? Он (президент России Владимир Путин. — РБК) побеждает», — отметил сенатор.

По его словам, Украина, НАТО и США «так плохо вели» конфликт на Украине, что Путин «может делать все, что хочет». «Зачем ему с кем-то договариваться?» — сказал Табервилл.

Он добавил, что у президента США Дональда Трампа есть шанс «усадить Путина за стол переговоров», «потому что у Путина тоже есть проблемы с экономикой и народом».

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Летом 2024 года Путин выдвинул для этого ряд условий, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев хочет получить гарантии безопасности от США или Европы для того, чтобы начать «прямые переговоры» с Россией.

Трамп также неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт на Украине. Он призвал Россию пойти на сделку и пригрозил санкциями, если Москва откажется. В Кремле заявили, что не видят ничего нового в угрозах санкциями и повышением тарифов со стороны Трампа, а также отказались называть соглашение по Украине «сделкой».