 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Американский сенатор заявил о преимуществе России в конфликте на Украине

Сенатор США Табервилл заявил о преимуществе России в конфликте на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Американский сенатор-республиканец Томми Табервилл заявил о более выгодном положении России в конфликте на Украине. Об этом сообщает The Hill.

«Представим, что это футбольный матч, и вы впереди на три тачдауна (доставка мяча в зачетную зону соперника в американском футболе — РБК). С чего бы вам хотеть сделки, если вы побеждаете? Он (президент России Владимир Путин. — РБК) побеждает», — отметил сенатор.

По его словам, Украина, НАТО и США «так плохо вели» конфликт на Украине, что Путин «может делать все, что хочет». «Зачем ему с кем-то договариваться?» — сказал Табервилл.

Он добавил, что у президента США Дональда Трампа есть шанс «усадить Путина за стол переговоров», «потому что у Путина тоже есть проблемы с экономикой и народом».

Зеленский назвал цель запрета на переговоры с Россией
Политика
Владимир Зеленский

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Летом 2024 года Путин выдвинул для этого ряд условий, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев хочет получить гарантии безопасности от США или Европы для того, чтобы начать «прямые переговоры» с Россией.

Трамп также неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт на Украине. Он призвал Россию пойти на сделку и пригрозил санкциями, если Москва откажется. В Кремле заявили, что не видят ничего нового в угрозах санкциями и повышением тарифов со стороны Трампа, а также отказались называть соглашение по Украине «сделкой».

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Военная операция на Украине США Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Кремль отказался называть «сделкой» соглашение по Украине
Политика
Берн заявил о готовности провести подготовительные переговоры по Украине
Политика
Зеленский назвал цель запрета на переговоры с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Сийярто сообщил об обещании США отменить санкции против ВенгрииПолитика, 04:11
В Госдуме предложили разблокировать соцсети при продаже акций россиянамОбщество, 03:54
Туск осудил слова Маска со съезда АдГ о чувстве вины немцев за прошлоеПолитика, 03:39
В России появился первый реестр травников и костоправовОбщество, 03:23
Сотрудник СБУ сбил подростка в Киевской областиОбщество, 03:06
Американский сенатор заявил о преимуществе России в конфликте на УкраинеПолитика, 02:51
Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента БелоруссииПолитика, 02:35
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Швеция задержала судно, подозреваемое в повреждении подводного кабеляОбщество, 02:19
В трех регионах России сообщили об атаках украинских беспилотниковПолитика, 02:04
Ouest-France назвала рекордным доход США из-за конфликта на УкраинеПолитика, 01:48
Колумбия выделила самолет президента для мигрантов после санкций ТрампаПолитика, 01:31
Бастрыкин поручил завести дело из-за банды подростков в КраснодареОбщество, 01:10
В Греции ж/д ветку закрыли на пять дней для перевозки техники НАТОПолитика, 00:55
В ВМС Латвии рассказали, какое судно было на месте повреждения кабеляПолитика, 00:39