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Война санкций ,  
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В ЕС заявили о планах ввести санкции против «теневого флота» России

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Война санкций
В ЕС сочли задержанный по подозрению в причастности к повреждению кабелей в Финском заливе танкер частью «теневого флота» России. ЕК предложит ввести санкции против этого флота. Такие планы есть и у США, писала WP

Евросоюз примет меры против атак на критически важную инфраструктуру блока, включая санкции, направленные против российского «теневого флота», говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и главы европейской дипломатии Каи Каллас.

«Теневым флотом» России на Западе называют суда, которые перевозят российскую нефть вопреки санкциям.

Заявление касается повреждения трех кабелей между Эстонией и Финляндией 25 декабря. Финская полиция на следующий день задержала нефтяной танкер Eagle S по подозрению в причастности к произошедшему. Следователи выясняют, было ли это сделано умышленно. Согласно данным Marinetraffic, Eagle S ходит под флагом островов Кука (часть Новой Зеландии). Судно вышло из Санкт-Петербурга 25 декабря и следовало в египетский Порт-Саид.

В заявлении ЕК и Каллас говорится, что танкер является частью «теневого флота» России. «Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, направленные против этого флота», — сказано в публикации.

Там подчеркивается, что угрозы безопасности электроснабжения в регионе в настоящее время нет, однако в связи с инцидентами будут активизированы усилия по защите подводных кабелей, включая расширение обмена информацией.

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24 декабря The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден перед отставкой (20 января на посту его сменит Дональд Трамп) может ввести масштабные санкции против энергетического сектора России. Меры, по данным газеты, затронут в том числе «теневой флот», который перевозит российскую нефть, а также нефтяных экспортеров, которые до сих пор не попали в санкционные списки. Среди рассматриваемых вариантов в том числе отзыв банковских лицензий, позволяющих обрабатывать платежи за энергоносители из России.

«Целью новых масштабных санкций должно стать двузначное снижение доходов [России] от экспорта в течение 6–12 месяцев», — отметил экс-сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл.

Москва считает вводимые санкции незаконными и неэффективными.

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Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Еврокомиссия Кая Каллас теневой флот
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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