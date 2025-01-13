Bloomberg узнал об отказе Индии от поставок нефти подсанкционными судами
Индия откажет в разгрузке танкерам, на которые распространяются санкции США, объявленные 10 января, заявил высокопоставленный индийский чиновник Bloomberg. Исключением будут суда, зафрахтованные до 10 января при условии, что они разгрузятся до 12 марта.
Как рассказал чиновник, индийские банки будут требовать сертификаты происхождения, чтобы гарантировать, что нефть поступает не от попавших под санкции поставщиков. В то же время он подчеркнул, что Россия «найдет способ» поставлять нефть в Индию.
По словам собеседника агентства, индийские нефтеперерабатывающие компании ведут переговоры о заключении долгосрочных контрактов с поставщиками на Ближнем Востоке и в зависимости от ситуации они могут запросить дополнительные объемы поставок. При этом, отметил он, индийские компании могут лишиться скидок, которыми они пользовались при покупке российской нефти, если поставки сократятся.
О том, что индийские и китайские нефтеперерабатывающие компании ищут новых поставщиков, в частности, на Ближнем Востоке, ранее писали The Economic Times и Reuters.
По оценке собеседника Bloomberg, влияние санкций будет ощутимым после их вступления в полную силу через два месяца. При этом, отмечает он, поставки нефти не будут проблемой для Индии, поскольку у ОПЕК+ есть свободные мощности, а поставщики, не входящие в объединение, могут нарастить добычу. Также индийский чиновник считает, что хотя рост цен на нефть выше $80 за баррель и является проблемой, это не продлится долго.
10 января США ввели «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора. В список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью. Также под санкциями оказались более 180 танкеров (кроме нефтетанкеров это ледокол, суда снабжения и несколько СПГ-танкеров), которые власти США считают частью «теневого флота» России.
Кроме того, ограничения коснулись «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования», которые занимаются страхованием морских перевозок.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что маршруты поставок «просто так перерубить невозможно»: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут. По его словам, Россия будет изыскивать варианты для минимизации последствий санкций.
Читайте РБК в Telegram.
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов