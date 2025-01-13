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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал об отказе Индии от поставок нефти подсанкционными судами

Bloomberg: Индия откажется от поставок нефти попавшими под санкции США танкерами
Сюжет
Война санкций
В Индии заявили, что откажут в разгрузке попавшим под санкции США танкерам, пишет Bloomberg. При этом в Индии считают, что Москва «найдет способ» поставлять нефть в страну, но Нью-Дели ищет новых поставщиков
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Фото: Eric Gay / AP / ТАСС
Фото: Eric Gay / AP / ТАСС

Индия откажет в разгрузке танкерам, на которые распространяются санкции США, объявленные 10 января, заявил высокопоставленный индийский чиновник Bloomberg. Исключением будут суда, зафрахтованные до 10 января при условии, что они разгрузятся до 12 марта.

Как рассказал чиновник, индийские банки будут требовать сертификаты происхождения, чтобы гарантировать, что нефть поступает не от попавших под санкции поставщиков. В то же время он подчеркнул, что Россия «найдет способ» поставлять нефть в Индию.

По словам собеседника агентства, индийские нефтеперерабатывающие компании ведут переговоры о заключении долгосрочных контрактов с поставщиками на Ближнем Востоке и в зависимости от ситуации они могут запросить дополнительные объемы поставок. При этом, отметил он, индийские компании могут лишиться скидок, которыми они пользовались при покупке российской нефти, если поставки сократятся.

О том, что индийские и китайские нефтеперерабатывающие компании ищут новых поставщиков, в частности, на Ближнем Востоке, ранее писали The Economic Times и Reuters.

По оценке собеседника Bloomberg, влияние санкций будет ощутимым после их вступления в полную силу через два месяца. При этом, отмечает он, поставки нефти не будут проблемой для Индии, поскольку у ОПЕК+ есть свободные мощности, а поставщики, не входящие в объединение, могут нарастить добычу. Также индийский чиновник считает, что хотя рост цен на нефть выше $80 за баррель и является проблемой, это не продлится долго.

Нефтяные цены подскочили на фоне «самых значительных» санкций США
Бизнес
Фото:Spencer Platt / Getty Images

10 января США ввели «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора. В список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью. Также под санкциями оказались более 180 танкеров (кроме нефтетанкеров это ледокол, суда снабжения и несколько СПГ-танкеров), которые власти США считают частью «теневого флота» России.

Кроме того, ограничения коснулись «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования», которые занимаются страхованием морских перевозок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что маршруты поставок «просто так перерубить невозможно»: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут. По его словам, Россия будет изыскивать варианты для минимизации последствий санкций.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Индия нефть танкер санкции США
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