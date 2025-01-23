Трамп словами «в процессе» описал усилия по урегулированию на Украине

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Усилия по обеспечению мирного урегулирования находятся в процессе, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

«Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, как мы надеемся, сейчас уже в процессе», — сказал он, добавив, что «очень важно добиться этого».

Трамп также заявил, что Украина готова пойти на урегулирование.

Республиканец неоднократно обещал остановить боевые действия на Украине. Во время своей предвыборной кампании политик заявлял, что намерен завершить конфликт Москвы и Киева за один день. В середине января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что команда Трампа отводит на урегулирование «месяцы или даже больше».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что конфликт на Украине — слишком сложная проблема, чтобы его можно было завершить за один день, как обещал республиканец.

Россия в качестве условий прекращения огня на Украине выдвигала вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов в ее составе и отказ Киева от вступления в НАТО.