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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Полянский заявил о «проявлении» политики Трампа на заседании ООН

Полянский: политика Трампа по Украине стала проявляться в ООН
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Политика президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине «проявилась» на заседании ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, заседание Совета безопасности ООН по «Формуле Арриа» прошло предсказуемо, но заявление американского дипломата, который призвал Россию «принять сделку» по Украине, выбилось из обычной схемы. «Так что дипломатия Трампа начинает проявляться!» — сделал вывод дипломат.

«Заседания по формуле Аррии» — неформальные конфиденциальные встречи с гибкими процедурными рамками и с участием лиц, которых, по мнению членов Совета, полезно выслушать. На этих встречах члены СБ ООН могут в частном порядке проводить откровенный обмен мнениями. Практика названа в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который ввел ее в 1992 году.

22 января Трамп призвал Россию пойти на сделку по Украине и пригрозил санкциями в случае отказа. По словам республиканца, время заключить соглашение по урегулированию на Украине пришло. 23 января Полянский заявил, что Россия должна понять, что означает эта «сделка» в понимании Трампа.

Полянский призвал выяснить, о какой «сделке» по Украине говорит Трамп
Политика
Дмитрий Полянский

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Президент России Владимир Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, а также утвердить внеблоковый статус Украины и снять международные санкции. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти условия ультиматумом.

Сам Зеленский заявил о готовности к мирному урегулированию конфликта при обеспечении гарантий безопасности. Речь идет о частичном вступлении Украины в НАТО и сохранении поставок оружия. Отказ от утраченных территорий политик исключил, допустив их возвращение дипломатическим путем после окончания боевых действий.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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