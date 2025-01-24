Трамп заявил, что готов договориться о денуклеаризации с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп считает «вполне возможным» добиться сокращения ядерных арсеналов России, Соединенных Штатов и Китая. Об этом он заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

«Мы бы хотели сокращения ядерных арсеналов», — сказал он.

Трамп отметил, что ранее президент России Владимир Путин поддержал его идею, а также рассказал, что у него «состоялся хороший разговор с Китаем, они могли бы быть вовлечены».

По мнению Трампа, остальной мир, в том числе и Китай, поддержал бы устремления России и США. «На данный момент у Китая ядерный арсенал гораздо меньше, чем у нас, но через четыре или пять лет они нас догонят», — добавил республиканец.

В августе 2024 года Трамп уже допустил, что Китай с текущими темпами наращивания ядерных арсеналов может в будущем превзойти США по этому показателю. «Россия и США первые, и мы были условно наравне, а Китай — далеко позади. Но они развиваются так быстро, что я не удивлюсь, если очень скоро они догонят или даже превзойдут нас», — сказал тогда республиканец.

США и СССР, а после — Россия подписали несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений: СНВ-1 (1991 год, истек в 2009 году), СНВ-2 (был заключен в 1993-м, но так и не вступил в силу) и СНВ-3, последний — в 2010-м. В 2023 году президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в последнем соглашении, продленном до 2026 года.

В Кремле в октябре 2024 года отметили, что в условиях конфликта на Украине говорить о сокращении ядерного потенциала невозможно. Однако, как отметил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие контакты необходимы, их нельзя «откладывать в долгий ящик». Все вопросы безопасности необходимо рассматривать в комплексе, с учетом нынешнего положения дел, заключил он.