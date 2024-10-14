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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил перспективы обсуждения с США сокращения ядерного потенциала

Песков: говорить о сокращении ядерного арсенала без других аспектов нельзя
Сюжет
Военная операция на Украине
Нельзя говорить о сокращении ядерного потенциала в условиях войны против России с участием ядерных держав, не увязывая это с другими аспектами безопасности, ответил Песков на слова Байдена о готовности к переговорам
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Говорить о сокращении ядерного потенциала в условиях «войны» против России с участием ядерных держав, не увязывая этот вопрос с другими аспектами безопасности, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Россией, а также с КНДР и Китаем о сокращении ядерного потенциала.

Пресс-секретаря спросили, допускает ли Кремль подобные переговоры с американской стороной.

«В условиях войны, которая ведется в отношении России с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как США, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно», — ответил Песков.

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Фото:As1 Amber Mayall Raf / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя «откладывать в долгий ящик», продолжил пресс-секретарь. Все вопросы безопасности необходимо рассматривать в комплексе, с учетом нынешнего положения дел, заключил он.

Объявляя о готовности США к переговорам Байден подчеркнул, что Вашингтону, как и Москве, и всему остальному миру, невыгодно наращивать ядерные арсеналы. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посчитал слова американского президента хамством и заявил, что обсуждение договора о сокращении стратегических ядерных сил (СНВ) с США не полезнее мирных переговоров с Адольфом Гитлером в 1945 году.

США и СССР, а после — Россия подписали несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений: СНВ-1 (1991 год, истек в 2009 году), СНВ-2 (был заключен в 1993-м, но так и не вступил в силу) и СНВ-3, последний — в 2010-м.

В 2023 году президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в последнем соглашении, продленном до 2026 года. Он объяснил это тем, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках СНВ, а заявки на осмотры тех или иных объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. В то же время США и НАТО прямо говорят о своей цели нанести стратегическое поражение России, отмечал президент.

У России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО, заявил Путин в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — говорил он. В конце сентября президент анонсировал поправки в российскую ядерную доктрину. В частности, он предложил рассматривать агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного как совместное нападение на страну.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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