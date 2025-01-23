Трамп вновь заявил о желании встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить окончание конфликта на Украине. Его слова приводит NBC News.
«Это не с точки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся впустую», — сказал Трамп.
Трамп неоднократно заявлял о желании встретиться с Путиным. После инаугурации 20 января республиканец поручил своим помощникам организовать разговор с главой российского государства. На следующий день Трамп заявил, уже идут переговоры с российской стороной, но точной даты встречи он не назвал.
В Кремле в свою очередь заявили, что подготовка телефонного разговора Путина и Трампа еще не началась.
Путин в целом отмечал, что Россия никогда не отказывалась от диалога и открыта к нему с новой администрацией США, в том числе по укреплению стратегической стабильности и конфликту на Украине.
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