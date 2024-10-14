Медведев счел слова Байдена о переговорах по ядерному арсеналу хамством

Байден накануне заявил о готовности обсуждать с Россией, Китаем и КНДР сокращение ядерных сил без предварительных условий. Медведев напомнил, что США желают поражения России

Дмитрий Медведев (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Обсуждение договора о сокращении стратегических ядерных сил (СНВ) с США не полезнее мирных переговоров с Адольфом Гитлером в 1945 году, заявил в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так политик отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о готовности обсуждать с Россией, Китаем и Северной Кореей сокращение ядерного арсенала без предварительных условий. Байден подчеркнул, что Вашингтону, как и Москве, и всему остальному миру, невыгодно наращивать ядерные арсеналы.

По словам Медведева, подобные заявления Байдена являются хамством, а цель сделанного президентом США заявления — помощь Камале Харрис. «Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», — написал зампред Совбеза.

На прошлой неделе кандидат на пост президента США Дональд Трамп, который уже занимал эту должность с 2017 по 2021 год, заявил, что во время его президентского срока США, Россия и Китай были близки к заключению сделки по ядерному разоружению. «Все избавились бы от своего ядерного потенциала, денуклеаризировали бы <...> Мы собирались полностью избавиться от ядерного оружия, потому что оно слишком мощное», — рассказал Трамп.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков не согласился с версией Трампа. «Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами и китайскую делегацию, китайских представителей успехом не увенчались», — указал диплломат.

У России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ. «Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — подчеркивал он. В конце сентября глава государства также анонсировал поправки в российскую ядерную доктрину. В частности, он предложил рассматривать агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства как совместное нападение на страну.