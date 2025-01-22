В Минюсте США после инаугурации начались увольнения Администрация президента Трампа начала увольнения в Минюсте США

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Администрация президента США Дональда Трампа сняла с должностей и перевела на другие позиции по меньшей мере 15 высокопоставленных сотрудников Министерства юстиции. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Агентство Associated Press также сообщает о кадровых перестановках в Минюсте.

Кадровые перестановки произошли в отделах национальной безопасности и уголовных расследований. Среди ушедших в отставку — заместитель помощника генпрокурора Джордж Тоскас, который, будучи еще старшим юристом контрразведки, сыграл ключевую роль в принятии решения об обыске в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, проведенном с целью изъятия секретных документов в рамках федерального расследования.

Чтобы обойти юридические гарантии, предоставляемые штатным сотрудникам, многие чиновники были переведены на другие должности, где они, вероятно, будут иметь меньшее влияние на принятие важных решений, сообщили собеседники газеты.

Перестановки свидетельствуют о том, что новая администрация намерена выполнить свои обещания кардинально перестроить работу министерства, пишет WP. Кадровые перестановки «необычны», поскольку последовали сразу после вступления Трампа в должность, отмечает Мэри Маккорд, бывший сотрудник Министерства юстиции, руководитель Института конституционной адвокации и защиты в Джорджтаунском университете.

Трамп и его союзники долгое время критиковали Минюст и обвиняли его в несправедливом преследовании, в том числе во время расследования по бездоказательному обвинению в его связях с Россией во время избирательной кампании в 2016 году, предполагаемых попыток республиканца отменить результаты президентских выборов 2020 года, а также его ненадлежащего обращения с секретными документами.

Ранее Трамп объявил об увольнении четырех членов администрации Байдена, в том числе генерала Марка Милли, а также анонсировал планы уволить более тысячи назначенцев экс-президента.