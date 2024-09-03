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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил, что имел полное право вмешаться в выборы 2020 года

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Выборы президента США
На выборах президента США 2020 года Трамп уступил Байдену по набранным голосам выборщиков. Республиканец заявлял, что демократ одержал победу из-за фальсификаций. Позже его самого обвинили в попытке отменить итоги тех выборов
Фото: Pol Namer / Reuters
Фото: Pol Namer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, которому ранее были предъявлены обвинения в попытке отменить результаты выборов 2020 года, заявил, что у него было полное право вмешаться в ход тех выборов. Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News.

«Кто-нибудь такое слышал, что бы вас обвинили во вмешательстве в президентские выборы, на что вы имели полное право?», — задался вопросом Трамп, говоря о предъявленных ему обвинениях.

Он в очередной раз раскритиковал американский Минюст за отношение министерства к его персоне, отметив, что «стал объектом преследования». По его словам, уголовные дела против него только повысили его рейтинги.

По результатам выборов президента США 2020 года, нынешний глава государства Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп — 232. Последний заявлял, что демократ одержал победу из-за фальсификации итогов голосования.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, когда там утверждали результаты выборов, и на несколько часов захватили здание. В ходе столкновений погибли пять человек.

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Фото:Mike Simons / Getty Images

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Согласно опубликованному в середине августа опросу NYT и исследовательского института Siena College, кандидат от демократов Камала Харрис опережает Трампа на 4 процентных пункта в ключевых колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Вице-президента США там поддерживают 50% избирателей, в то время как экс-президента — 46%.

В США на Трампа открыто четыре уголовных дела. Его подозревают в неподобающем хранении секретных документов, в подлоге финансовой документации («дело Сторми Дэниелс»), в причастности к штурму конгресса в январе 2021 года, а также в попытке отменить итоги выборов в 2020 году. 1 июля Верховный суд США решил, что политик имеет иммунитет от уголовного преследования за все действия, которые он совершил во время своего президентского срока.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп Джо Байден выборы президента США вмешательство в выборы
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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