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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп пообещал уволить более тысячи назначенцев Байдена

Команда Трампа уволит более тысячи представителей администрации Байдена
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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп объявил об увольнении четырех членов администрации Байдена, в том числе генерала Марка Милли. Он заявил о планах уволить более тысячи назначенцев экс-президента. Трамп ранее грозил ответственностью «внутренним врагам» США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Новое руководство США намерено выявить и уволить более тысячи назначенцев из предыдущей администрации президента Джо Байдена. Об этом заявил его преемник, новый президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Мой президентский отдел кадров активно занимается выявлением и увольнением более тысячи президентских назначенцев из предыдущей администрации, которые не соответствуют нашему видению [концепции] «Сделаем Америку снова великой», — написал Трамп.

Решение об увольнении уже принято в отношении четырех человек: шеф-повара Хосе Андреса; сопредседателя президентского совета США по спорту, фитнесу и питанию, бывшего главы объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли; члена попечительского совета Международного научного центра им. Вудро Вильсона (признан в России нежелательной организацией и запрещен) Брайана Хука, а также Кейши Лэнс Боттомс — члена президентского совета по экспорту.

«Вы уволены!» — написал Трамп, призвав считать свое сообщение официальным уведомлением. Он добавил, что увольнений «будет еще много».

Трамп в ходе предвыборной гонки и после избрания неоднократно обещал уволить часть государственных служащих, занимавших свои посты при Байдене, а также отменить его «глупые» указы. В первый день в Белом доме (инаугурация состоялась 20 января) Трамп отменил 78 указов и меморандумов своего предшественника. Глава государства пообещал, что его сторонники будут очень довольны, поскольку увидят, «как многое изменится в лучшую сторону».

На своих предвыборных митингах Трамп грозил ответственностью «внутренним врагам» США. «Сумасшедшие фанатики, которые у нас есть, — фашисты, марксисты, коммунисты, люди, которые у нас есть и которые на самом деле управляют страной, — говорил он. — Эти люди, внутренние враги, более опасны, чем Россия, Китай и другие страны».

Байден в последние часы своего президентства превентивно помиловал тех, кому Трамп угрожал преследованием, в том числе Милли, который называл Трампа «фашистом». Формально помилованным не предъявляли никаких обвинений, однако, как отмечало Associated Press, решение было принято для предотвращения возможной «мести» со стороны Трампа.

Джо Байден призвал не воспринимать помилования как признание вины в преступлении или того, что кто-то из чиновников совершил правонарушение.

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Дональд Трамп Джо Байден
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
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