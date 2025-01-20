Трамп принес присягу и стал 47-м президентом США

Дональд Трамп принес присягу на Библии Линкольна, за несколько минут до этого в должность вице-президента США вступил Джей Ди Вэнс

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. Для приведения к присяге он использовал Библию Авраама Линкольна, 16-го главы государства. РБК ведет онлайн-трансляцию.

За несколько минут до этого к присяге привели вице-президента Джей Ди Вэнса.

Церемония инаугурации прошла в ротонде Капитолия, на ней присутствуют члены семьи Трампа, его предшественник Джо Байден и бывший вице-президент Камала Харрис. Также на мероприятие прибыли бывшие президенты Барак Обама (2009-2017), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001–2009), экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Бывший президент Билл Клинтон, бывшая первая леди Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш (Фото: Saul Loeb / Getty Images) Бывший президент США Барак Обама (Фото: Chip Somodevilla / Reuters) Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос и Сундар Пичаи (Фото: Kenny Holston / Reuters) Представитель США Мария Эльвира Салазар и президент Аргентины Хавьер Милей (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters) Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис (Фото: Saul Loeb / Getty Images) Тиффани Трамп, Лора Трамп, Эрик Трамп, Джаред Кушнер, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший (Фото: Kenny Holston / Getty Images) Президент Эквадора Даниэль Нобоа и супруга первой леди Лавиния Вальбонеси (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images) Роберт Ф. Кеннеди-младший (Фото: Kenny Holston / Reuters) Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images) Главный исполнительный директор Apple Тим Кук (Фото: Kevin Lamarque / Reuters) Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу (Фото: Kevin Lamarque / Reuters) Бизнесмен Вивек Рамасвами и глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс (Фото: Ricky Carioti / Getty Images) Пэм Бонди, Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио (Фото: Ricky Carioti / Reuters) Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка (Фото: Ricky Carioti / Reuters) Бывший вице-президент США Майк Пенс (Фото: Saul Loeb / Reuters) Бывший вице-президент Дэн Куэйл и его жена Мэрилин Куэйл (Фото: Julia Demaree / Getty Images) Члены Верховного суда США Джон Робертс и Бретт Кавано Представитель США Чип Рой (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters) Президент и генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт (Фото: Ricky Carioti / Getty Images) Такер Карлсон (Фото: Shawn Thew / Getty Images) Комик Тео Вон беседует с боксером Джейком Полом (Фото: Jasper Colt / Reuters)

Среди других гостей — премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Аргентины Хавьер Милей, экс-премьер Британии Лиз Трасс и ряд консервативных и правых политиков из Великобритании, Германии, Франции и других стран, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который будет работать в новой администрации США, генеральный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос, гендиректор Google Сундар Пичаи.