Трамп принес присягу и стал 47-м президентом США
Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. Для приведения к присяге он использовал Библию Авраама Линкольна, 16-го главы государства. РБК ведет онлайн-трансляцию.
За несколько минут до этого к присяге привели вице-президента Джей Ди Вэнса.
Церемония инаугурации прошла в ротонде Капитолия, на ней присутствуют члены семьи Трампа, его предшественник Джо Байден и бывший вице-президент Камала Харрис. Также на мероприятие прибыли бывшие президенты Барак Обама (2009-2017), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001–2009), экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.
Среди других гостей — премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Аргентины Хавьер Милей, экс-премьер Британии Лиз Трасс и ряд консервативных и правых политиков из Великобритании, Германии, Франции и других стран, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который будет работать в новой администрации США, генеральный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос, гендиректор Google Сундар Пичаи.
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