Панама отказала Трампу в передаче США контроля над каналом
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг заявления президента США Дональда Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом. Заявление он опубликовал в соцсети Х.
«От имени Республики Панама и ее народа я обязан решительно отвергнуть заявления, сделанные президентом Дональдом Трампом в его инаугурационной речи, касающиеся Панамы и ее канала. <...> Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета», — сказал он.
В своей речи Трамп объявил о планах в ближайшее время вернуть под контроль США Панамский канал, назвав соглашение 1977 года о его передаче ошибкой.
Мулино подчеркнул, что Панама уже 25 лет владеет каналом, и ни одна страна не вмешивается в управление. В то же время, по словам президента, панамские власти готовы к диалогу, если он не будет подрывать права, суверенитет Панамы и ее право собственности на канал.
В 1903 году США поддержали отделение Панамы от Колумбии и подписали с ней соглашение, по которому Вашингтон получил «на вечные времена» право пользования и контроля над территорией будущего Панамского канала. Панама получила по договору $10 млн. За пользование каналом для США была установлена арендная плата.
Однако на фоне усиливающихся антиамериканских настроений в Панаме в 1977 году стороны подписали два соглашения. Одно из них подразумевало, что к 1999 году управление каналом будет полностью передано панамским властям. Согласно второму — договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, США лишились возможности размещать военные объекты в зоне канала, но сохранили право на транзит военных судов по этому судоходному пути. То есть, поясняет WSJ, США имеют право на применение силы только в случае военной или враждебной угрозы мирному проходу судов.
В конце декабря 2024 года Трамп обратился к властям Панамы с требованием уменьшить тарифы за использование канала, пригрозив, что в противном случае США могут настаивать на возвращении канала под свое управление. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино на это ответил, что судоходный путь полностью принадлежит его стране, суверенитет и независимость которой «не могут быть предметом обсуждения».
Российский посол в Панаме Константин Гаврилов заявлял, что Москва поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала.
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