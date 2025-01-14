Посол России заявил о поддержке нейтралитета Панамского канала

Россия поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала, заявил российский посол в Панаме Константин Гаврилов. Его слова передает газета «Известия».

«Наша страна выступает за соблюдение и уважение режима постоянного нейтралитета Панамского канала, предполагающего, в частности, что и в мирное, и в военное время эта ключевая для международной торговли водная артерия должна оставаться безопасной и открытой для мирного транзита судов всех государств на условиях полного равноправия», — сказал дипломат в интервью изданию.

Высказывания избранного президента США Дональда Трампа о Панамском канале не ведут к росту внутриполитической напряженности в латиноамериканском государстве, отметил Гаврилов. Он также подчеркнул контрпродуктивность призывов прибегнуть к силе для изменения существующего статуса канала.

В конце декабря 2024 года Трамп обратился к властям Панамы с требованием уменьшить, по его мнению, «смехотворно» высокие тарифы за использование канала, пригрозив, что в противном случае США могут настаивать на возвращении канала под свое управление. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино на это ответил, что судоходный путь полностью принадлежит его стране, суверенитет и независимость которой «не могут быть предметом обсуждения».

8 января министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача Васкес опроверг контакты с Трампом по поводу Панамского канала и подчеркнул, что после инаугурации республиканца отношения с США будут регулироваться по обычным и соответствующим каналам.