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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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CNN узнал о планах Байдена оставить напутственное письмо для Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Джо Байден намерен перед уходом с занимаемой должности передать избранному главе государства напутственное письмо. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Перед тем, как окончательно покинуть свой пост, президент Джо Байден планирует написать избранному президенту Дональду Трампу письмо», — отметил собеседник телеканала.

О содержании послания действующего главы государства для 47-го президента США не сообщается. Подобную записку Трамп оставлял для Байдена в 2021 году, когда тот был избран 46-м президентом США, уточняет телеканал. При этом тогда Трамп не признал победу Байдена в выборах. Позднее Байден назвал письмо Трампа «очень великодушным».

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Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в полдень по местному времени (20.00 мск). Ранее церемонию перенесли в помещение из-за аномальной низкой температуры, прогнозируемой синоптиками на этот день. 

Как ранее узнал CNN, Трамп поручил своей команде через несколько дней после инаугурации организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Источники телеканала отметили, что цель разговора — обсуждение личной встречи Трампа с российским президентом в ближайшее время для обсуждения урегулирования военного конфликта на Украине. К разговору с президентом России представители команды Трампа по нацбезопасности начали готовиться несколько недель назад, однако пока неизвестно, согласовали ли стороны дату звонка. 

Дональд Трамп до избрания президентом США говорил, что намерен завершить конфликт на Украине в первые сутки после инаугурации. Для этого он планировал позвонить Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. В январе Financial Times отмечала, что республиканец пересмотрел этот подход. При этом специальный посланник Трампа по Украине Кит Хеллог говорил, что американский президент не будет идти на уступки России или Владимиру Путину в ходе урегулирования на Украине, а в процесс урегулирования будет проводить дискуссии и с российским, и с украинским президентом.  По словам Келлога, одной из самых больших ошибок Джо Байдена было то, что он не был вовлечен в переговоры с Путиным.

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