Россияне раскрыли свое отношение к Трампу

20 января состоится инаугурация Трампа. Россияне в основном полагают, что при нем отношения Москвы и Вашингтона не изменятся и не верят, что он сможет завершить конфликт на Украине

Дональд Трамп (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Более трети россиян считают, что при вступающем в должность 20 января президенте США Дональде Трампе произойдет улучшение отношений Вашингтона и Москвы, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого приводит «Коммерсантъ».

Среди 1,6 тыс. респондентов, опрошенных 15 января, 35% заявили, что ожидают улучшения российско-американских отношений при Трампе. 45% выразили мнение, что в этих отношениях ничего не изменится, 7% выбрали вариант «отношения скорее ухудшатся».

«Ъ» отмечает, что по сравнению с предшественниками Трампа на перспективы в отношениях двух стран при новом президенте россияне смотрят оптимистичнее: при Джо Байдене в 2021-м улучшений отношений ожидали только 12%, при Бараке Обаме в 2012-м — 25%.

Отвечая на вопрос о личном отношении к Трампу, большинство выбрали вариант «никак не отношусь» (61%). 22% выразили положительное отношение, отрицательное — в два раза меньше. Среди тех, кому Трамп привлекателен, оказалась в основном молодежь: 37% — «зумеры», родившиеся после 2001 года, и 28% — младшие «миллениалы» (1992–2000 годы) — 28%.

Респонденты также высказались насчет обещаний Трампа урегулировать конфликт на Украине. Более половины опрошенных не верят, что ему удастся сделать это (51%). 31% выразил противоположное мнение, остальные затруднились ответить.

Трамп, выступая на последнем перед инаугурации митинге, в очередной раз заявил, что намерен завершить конфликт на Украине, а также предотвратить третью мировую войну.

Республиканец говорил, что собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным по поводу Украины. Глава России также говорил, что готов к встрече с Трампом.