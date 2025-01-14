 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

FT узнала о пересмотре Трампом подхода к окончанию конфликта на Украине

FT: Трамп отказался от обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Команда Трампа пересматривает подход к окончанию конфликта на Украине. Об этом Financial Times (FT) сообщили европейские чиновники, которые проводят обсуждение этого вопроса с будущей администрацией США. Он отказался от исполнения своего предвыборного обещания закончить конфликт за 24 часа.

Один из чиновников отметил, что команда Трампа «одержима силой и желанием выглядеть сильными». По его словам, поэтому «они пересматривают подход к Украине».

В команде Трампа еще не придумали, как разрешить конфликт. Это, по всей видимости, означает, что поддержка Украины будет продолжаться и после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет FT. В частности, они обратили внимание на слова Трампа о том, что конфликт на Украине удастся остановить в течение полугода. Это сильно контрастирует с его предвыборными заявлениями, когда Трамп говорил, что урегулирует конфликт за сутки. «Европейские партнеры восприняли это как признак того, что его [Трампа] администрация не откажется от поддержки Киева немедленно», — пишет FT.

Песков заявил об отсутствии запроса от Трампа на разговор с Путиным
Политика
Дональд Трамп

В администрации Трампа опасаются, что их действия могут сравнить с «катастрофическим выводом американских войск из Афганистана» при Джо Байдене, «повторения которого на Украине в офисе Трампа не хотели бы».

Главной целью президента России Владимира Путина является заключение новых соглашений о безопасности, в частности, тех, которые бы гарантировали, что Украина не вступит в НАТО. Также Североатлантический альянс мог бы вывести часть подразделений с востока, пишет FT со ссылкой на бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника и человека, который обсуждал этот вопрос с президентом России.

В Кремле днем 9 января сообщили, что будут приветствовать готовность Трампа к контактам на высшем уровне. Путин «неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп не собирается идти на уступки России в рамках урегулирования на Украине, заявлял спецпосланник будущего лидера по Украине Кит Келлогг.

Спецпосланник оценил готовность Трампа пойти на уступки России по Украине
Политика
Кит Келлог

Отказ Украины от вступления в альянс — одно из главных требований России для начала переговоров и прекращения огня наряду с выводом украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, безъядерным статусом Киева, признанием Крыма, Севастополя и новых регионов российскими и снятия с Москвы санкций. Такие условия озвучил Путин в июне. В ноябре он подтверждал готовность к диалогу на этих условиях. В декабре он говорил, что Россия готова к компромиссам в переговорах.

Зеленский 6 января описал возможные требования Украины на переговорах. Среди них было «частичное членство в НАТО» (то есть когда гарантии безопасности со стороны блока будут распространяться лишь на территории, контролируемые Киевом). Также власти Украины не будут официально отказываться от претензий на утраченные регионы. Президент добавил, что еще важны поставки вооружений, которые Украина не будет использовать при соблюдающемся режиме прекращения огня.

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Дональд Трамп Украина конфликт Россия
Материалы по теме
Трамп рассказал об одном пути к миру на Украине, «зависящем от Путина»
Политика
Матвиенко заявила об обеспокоенности Москвы планами Трампа в Арктике
Политика
Песков заявил об отсутствии подготовки к переговорам Путина с Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 18:11
Как банки становятся посредниками между селлерами и маркетплейсамиОтрасли, 19:10
Разработчики TON объявили об экспансии блокчейна в США. С чего они началиКрипто, 19:04
КХЛ оштрафовала Радулова за плевок в арбитра в матче против СКАСпорт, 18:49
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 18:49
Суд снизил штрафы осужденным за рекордную для России взятку до ₽4,5 млрдОбщество, 18:39
Экс-помощник Черчесова стал тренером одного из лидеров Первой лигиСпорт, 18:36
НАТО решило «радикально» усилить присутствие на БалтикеПолитика, 18:33
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В 2024 году застройщики повторили рекорд открытия продаж в новостройкахНедвижимость, 18:20
Футболиста «Севильи» задержали за намеренное получение желтых карточекСпорт, 18:15
Роскомнадзор заявил о временном нарушении связности в РунетеТехнологии и медиа, 18:12
«Велес Капитал» назвал акции с наибольшим потенциалом роста на I кварталИнвестиции, 18:05
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 17:59
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 17:55
Инвесторы пожаловались на сложности с доступом в приложения брокеровИнвестиции, 17:53