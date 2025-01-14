FT узнала о пересмотре Трампом подхода к окончанию конфликта на Украине
Команда Трампа пересматривает подход к окончанию конфликта на Украине. Об этом Financial Times (FT) сообщили европейские чиновники, которые проводят обсуждение этого вопроса с будущей администрацией США. Он отказался от исполнения своего предвыборного обещания закончить конфликт за 24 часа.
Один из чиновников отметил, что команда Трампа «одержима силой и желанием выглядеть сильными». По его словам, поэтому «они пересматривают подход к Украине».
В команде Трампа еще не придумали, как разрешить конфликт. Это, по всей видимости, означает, что поддержка Украины будет продолжаться и после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет FT. В частности, они обратили внимание на слова Трампа о том, что конфликт на Украине удастся остановить в течение полугода. Это сильно контрастирует с его предвыборными заявлениями, когда Трамп говорил, что урегулирует конфликт за сутки. «Европейские партнеры восприняли это как признак того, что его [Трампа] администрация не откажется от поддержки Киева немедленно», — пишет FT.
В администрации Трампа опасаются, что их действия могут сравнить с «катастрофическим выводом американских войск из Афганистана» при Джо Байдене, «повторения которого на Украине в офисе Трампа не хотели бы».
Главной целью президента России Владимира Путина является заключение новых соглашений о безопасности, в частности, тех, которые бы гарантировали, что Украина не вступит в НАТО. Также Североатлантический альянс мог бы вывести часть подразделений с востока, пишет FT со ссылкой на бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника и человека, который обсуждал этот вопрос с президентом России.
В Кремле днем 9 января сообщили, что будут приветствовать готовность Трампа к контактам на высшем уровне. Путин «неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Трамп не собирается идти на уступки России в рамках урегулирования на Украине, заявлял спецпосланник будущего лидера по Украине Кит Келлогг.
Отказ Украины от вступления в альянс — одно из главных требований России для начала переговоров и прекращения огня наряду с выводом украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, безъядерным статусом Киева, признанием Крыма, Севастополя и новых регионов российскими и снятия с Москвы санкций. Такие условия озвучил Путин в июне. В ноябре он подтверждал готовность к диалогу на этих условиях. В декабре он говорил, что Россия готова к компромиссам в переговорах.
Зеленский 6 января описал возможные требования Украины на переговорах. Среди них было «частичное членство в НАТО» (то есть когда гарантии безопасности со стороны блока будут распространяться лишь на территории, контролируемые Киевом). Также власти Украины не будут официально отказываться от претензий на утраченные регионы. Президент добавил, что еще важны поставки вооружений, которые Украина не будет использовать при соблюдающемся режиме прекращения огня.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов