Yle узнал об отправке около 10 кораблей НАТО в Балтийское море
НАТО направит флот из порядка 10 кораблей в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений, сообщает Yle со ссылкой на источники.
Уточняется, что отправка начнется в конце этой недели, корабли пробудут в море до апреля 2025 года, точные числа названы не были.
Корабли альянса будут охранять электрокабели, отмечает Yle. Таким образом, суда смогут предотвратить возможную диверсию и поймать злоумышленников.
НАТО предупреждало об усилении своего военного присутствия в Балтийском море в конце декабря 2024 года после очередного обрыва электрокабелей 25 декабря. Тогда в Финском заливе произошел обрыв Estlink 2, который является частью энергомоста между Финляндией и Эстонией. Следователи обнаружили рядом с разрывом следы якоря корабля, которые тянутся на несколько десятков километров.
Финская сторона подозревает в подрыве танкер Eagle S (ходит под флагом Островов Кука), который подозревают в содействии обходу санкций против России. Его задержали финские силовики на следующий день после инцидента, он следовал из Петербурга в Египет.
Ремонт поврежденного участка кабеля может продлится до 1 августа 2025 года, предполагает финский оператор Fingrid.
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