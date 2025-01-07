Yle узнал об отправке около 10 кораблей НАТО в Балтийское море

Фото: MARCOM / NATO

НАТО направит флот из порядка 10 кораблей в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений, сообщает Yle со ссылкой на источники.

Уточняется, что отправка начнется в конце этой недели, корабли пробудут в море до апреля 2025 года, точные числа названы не были.

Корабли альянса будут охранять электрокабели, отмечает Yle. Таким образом, суда смогут предотвратить возможную диверсию и поймать злоумышленников.

НАТО предупреждало об усилении своего военного присутствия в Балтийском море в конце декабря 2024 года после очередного обрыва электрокабелей 25 декабря. Тогда в Финском заливе произошел обрыв Estlink 2, который является частью энергомоста между Финляндией и Эстонией. Следователи обнаружили рядом с разрывом следы якоря корабля, которые тянутся на несколько десятков километров.

Финская сторона подозревает в подрыве танкер Eagle S (ходит под флагом Островов Кука), который подозревают в содействии обходу санкций против России. Его задержали финские силовики на следующий день после инцидента, он следовал из Петербурга в Египет.

Ремонт поврежденного участка кабеля может продлится до 1 августа 2025 года, предполагает финский оператор Fingrid.