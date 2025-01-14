В Швеции сообщили о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтике

Китайский сухогруз заподозрили в повреждении еще одного кабеля в Балтике

Yi Peng 3 заподозрили в повреждении третьего кабеля в Балтике — его уже связывают с ущербом кабелям C-Lion1 и BCS East-West Interlink. По данным властей, на третьем кабеле есть следы волочения якоря

В Балтийском море поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, передает SVT.

Оборонное ведомство королевства связало инцидент с китайским судном Yi Peng, которое в момент, когда был поврежден кабель, предположительно находилось на якорной стоянке в 160 км от берега.

«Сегодня мы можем вам сказать, что установлено, что имеются следы волочения от якоря, вероятно, от [воздействия] Yi Peng», — сказал министр.

В ноябре Yi Peng 3 заподозрили в перерезании двух важнейших кабелей связи в Балтийском море: шведские власти считают, что судно могло повредить их якорем.

Речь идет о повреждении подводных линий связи между Литвой и Швецией (BCS East-West Interlink) и между Финляндией и Германией (C-Lion1) 17 и 18 ноября. Швеция, Финляндия и Германия начали расследование инцидента.

Yi Peng 3 — грузовое судно длиной 217 м. Согласно китайскому судовому реестру, его владельцем является китайская компания Ningbo Yipeng Shipping, отмечает Helsingin Sanomat. По данным службы Marinetraffic, Yi Peng 3 чуть более двух месяцев назад покинул Средиземное море и направился через в Россию через Балтику. Корабль остановился в порту Усть-Луга, откуда 11 ноября отправился в обратный путь на юго-запад.

О том, что европейские следователи подозревают, что экипаж Yi Peng 3 намеренно повредил два подводных кабеля в Балтийском море, газета The Wall Stret Journal (WSJ) написала еще в конце ноября. По их версии, капитан умышленно повредил кабель C-Lion1, который имеет длину около 1,2 тыс. км и идет от Хельсинки до немецкого портового города Росток, при помощи якоря по требованию российской разведки. BCS East-West Interlink проложен между Литвой и Швецией, о его повреждении стало известно в тот же день — у кабеля есть пересечение с C-Lion1.

Bild сообщил, что капитан сухогруза является гражданином России, однако, по данным WSJ, капитан — гражданин Китая. При этом служба безопасности и разведки Финляндии отмечала, что рано говорить о причинах произошедшего, указав, что в мире ежегодно происходит около 200 обрывов подводных кабелей.

Швеция призывала Китай направить в страну судно обратно в страну, чтобы власти могли «выяснить, что произошло». Китай разрешал следователям из ЕС подниматься на борт судна, когда оно стояло на якоре.