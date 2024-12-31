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Политика ,  
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Финляндия запретила семи членам экипажа танкера Eagle S выезд из страны

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters
Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Полиция Финляндии запретила семи членам экипажа танкера Eagle S выезд из страны. Об этом сообщила в пресс-релизе финская полиция.

«Запрет на выезд из страны — менее суровая мера принуждения, чем задержание и арест. Она применена ради того, чтобы быть уверенными, что ничто не помешает расследованию и что во время него можно будет связаться с фигурантами», — заявила главный инспектор Национального бюро расследований Элина Катаямяки.

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Фото:Reuters

Она также отметила, что число людей, получивших запрет на выезд из страны, может еще увеличиться.

26 декабря финской полицией был задержан танкер Eagle S, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Египет. Представители власти подозревают команду танкера в разрыве электрического кабеля Estlink 2. Следователи обнаружили рядом с разрывом следы якоря корабля, которые тянутся на несколько десятков километров, но вынуждены были приостановить изучение морского дна из-за неблагоприятных погодных условий.

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