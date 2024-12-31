Финляндия запретила семи членам экипажа танкера Eagle S выезд из страны

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Полиция Финляндии запретила семи членам экипажа танкера Eagle S выезд из страны. Об этом сообщила в пресс-релизе финская полиция.

«Запрет на выезд из страны — менее суровая мера принуждения, чем задержание и арест. Она применена ради того, чтобы быть уверенными, что ничто не помешает расследованию и что во время него можно будет связаться с фигурантами», — заявила главный инспектор Национального бюро расследований Элина Катаямяки.

Она также отметила, что число людей, получивших запрет на выезд из страны, может еще увеличиться.

26 декабря финской полицией был задержан танкер Eagle S, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Египет. Представители власти подозревают команду танкера в разрыве электрического кабеля Estlink 2. Следователи обнаружили рядом с разрывом следы якоря корабля, которые тянутся на несколько десятков километров, но вынуждены были приостановить изучение морского дна из-за неблагоприятных погодных условий.