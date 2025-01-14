В НАТО решили создать флот беспилотников для контроля за Балтикой

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Страны НАТО создадут флот морских беспилотников для патрулирования Балтийского моря, сообщает Bloomberg. Усиление патрулирования Балтики стало ответной реакцией на инциденты с обрывом подводных кабелей.

В новой миссии безопасности под названием Baltic Sentry («Балтийский часовой») также задействуют фрегаты и военные патрульные самолеты, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Хельсинки во вторник, 14 января, после встречи с лидерами стран, расположенных на побережье Балтийского моря.

В ходе встречи, подчеркивает Bloomberg, звучали подозрения, что обрывы подводных кабелей связаны с «теневым флотом» России.

Этот шаг последовал за рядом инцидентов в Балтийском море, в ходе которых были повреждены подводные кабели. В США заявили, что регулярно отслеживают российские корабли, которые «патрулируют вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, зачастую далеко от российских берегов».

Кремль назвал обвинения в адрес России абсурдными и бездоказательными.

За последние 15 месяцев в Балтийском море произошло три случая повреждения подводных линий электропередачи, дата-кабелей и газопровода.