Генсек НАТО заявил о неготовности Киева вести переговоры с позиции силы
Украина на данный момент не в состоянии вести переговоры с позиции силы, члены НАТО должны убедиться, что это изменится, заявил генсек альянса Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте.
Материал дополняется.
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов