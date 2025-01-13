Генсек НАТО заявил о неготовности Киева вести переговоры с позиции силы

Генсек НАТО Рютте: Украина сейчас не в состоянии вести переговоры с позиции силы

Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

Украина на данный момент не в состоянии вести переговоры с позиции силы, члены НАТО должны убедиться, что это изменится, заявил генсек альянса Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте.

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