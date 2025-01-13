Матвиенко заявила об обеспокоенности Москвы планами Трампа в Арктике
Заявление избранного президента США Дональда Трампа о возможном включении Гренландии в состав Штатов вызывает у России беспокойство. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит официальный телеграм-канал верхней палаты парламента.
«Для России Арктика имеет огромное стратегическое, геополитическое значение. И нас не могут не беспокоить такие непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права в продвижении в Арктику. <...> Этого нельзя допускать», — сказала Матвиенко журналистам.
По ее словам, за подобного рода заявлениями стоит стремление США усилить и расширить свое присутствие в Арктике, однако «сложилось международное право, есть правила игры, есть государства арктические», а Арктика должна быть «территорией мира, сотрудничества, согласия».
Ранее посол России в Дании Владимир Барбин назвал слова Трампа о Гренландии учтенными Москвой. Поведение республиканца в отношении этой территории чревато «деградацией обстановки в регионе», заявил дипломат.
Дональд Трамп не раз высказывал идею о присоединении Гренландии, принадлежащей Дании, к США. Так, в декабре 2024 года он заявил, что для США «абсолютно необходимо» владеть островом, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире».
9 января 2025 года политик опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой США, Гренландия и Канада окрашены в один цвет, что символизирует их объединение в составе единого государства.
10 января Трамп разместил на своей странице видео, на котором запечатлено, как некоторые жители Гренландии просят США купить их остров. В парламенте Гренландии назвали этот ролик постановочным.
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